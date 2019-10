De nouveaux tests pour la 5G en Ile-de-France

Île-de-France, France

La liste des projets et plateformes retenus a été dévoilée hier à Paris. On y retrouve la Cité des sciences et de l'industrie pour présenter au grand public les usages innovants de la 5G, le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines qui souhaite développer des retransmissions "augmentées" des compétitions, le campus Nokia de Paris-Saclay, l'établissement public d'aménagement de La Défense, Vélizy, Meudon et Châtillon dans les Hauts-de-Seine.

Ces projets utiliseront de nouvelles fréquences, via la bande 26 GHz, celle qui est aujourd'hui utilisée par l'armée ou les satellites par exemple. Pour les particuliers, la 5G promet un Internet ultra-rapide (10 secondes pour télécharger une vidéo de 1Go contre 7 minutes avec la 4G aujourd'hui), mais elle doit aussi permettre d'avancer vers les nouveaux usages que sont la voiture autonome, les robots connectés ou la télémédecine.

Une nouvelle technologie qui a aussi ses détracteurs. Marc Arazi, médecin à Nogent-sur-Marne dans le Val-de-Marne et président de l'organisation Alerte Phone Gate dénonce une "_ultra-pollution_. On va baigner dans un niveau d'ondes extraordinaire, partout et tout le temps. On ne peut pas nier les enjeux sanitaires et environnementaux".

L'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) doit rendre un rapport sur le sujet des ondes électromagnétiques prochainement.