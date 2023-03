De nouvelles actions contre la réforme des retraites en Béarn et en Bigorre ce lundi

Des rassemblements, des coupures de courant, et des dégradations de permanences de députés : les actions se suivent et se ressemblent du côté des syndicats en Béarn et Bigorre pour protester contre la réforme des retraites et l'article 49.3 dégainé par le gouvernement pour faire passer son texte sans vote au Parlement. Ce lundi 20 mars, les députés de l'Assemblée Nationale doivent justement se prononcer sur les motions de censure déposées contre le gouvernement et sa réforme.

Des aéroports et la maison de François Bayrou coupées d'électricité

La CGT a annoncé ce lundi matin avoir mené des actions au niveau des aéroports de Pau Uzein et Tarbes-Lourdes. Des manifestants ont occupé les deux aérogares tôt le matin, et des grévistes ont également coupé le courant à Tarbes comme à Pau. Il n'y a eu en revanche que peu de conséquences sur les vols, puisque les deux aéroports ont activé leurs groupes électrogènes. Il y a eu un retard à Tarbes d'un avion qui devait décoller vers Paris un peu avant 7h, et aucun à Pau.

La CGT Energies Béarn-Bigorre indique aussi avoir coupé le courant dans le quartier où se situe la maison de François Bayrou, à Bordères. Une manière d'interpeller le maire de Pau et patron du Modem sur ses prises de position concernant le projet du gouvernement et surtout l'article 49.3. Selon les syndicats, il s'agit d'actions pour "sensibiliser les élus de la République qui montent à Paris, sur la nécessité de valider les motions de censure".

Une permanence vandalisée

Un député de la majorité a également été visé par des actions contre la réforme des retraites. La préfecture des Hautes-Pyrénées indique ce lundi que la permanence à Lourdes du député Renaissance Benoît Mournet a été vandalisée. "Le préfet des Hautes-Pyrénées condamne fermement la dégradation de la permanence" indique la préfecture sur Twitter. "L'opposition doit se manifester dans le respect des élus de la République et des institutions, sans dégrader les infrastructures".

La CGT des Hautes-Pyrénées a également organisé ce lundi en milieu de journée un rassemblement devant la préfecture du département, puis devant la CPAM de Tarbes. Selon le syndicat, les manifestants ont même envahi les locaux.