De nouvelles perturbations attendues ce lundi aux écluses du Canal du Midi suite à un mouvement de grève

En l'espace de vingt ans, 117 postes d'éclusiers ont disparu sur le Canal des Deux-Mers, de Bordeaux à l'étang de Thau dans l'Hérault. À ce jour, il ne reste que 80 titulaires, selon la CGT Occitanie. Pour faire face à la fréquentation estivale, Voies navigables de France fait appel à une centaine de CDD saisonniers, d’après l'organisation syndicale qui appelle à une nouvelle journée de grève ce lundi de Pentecôte 2023.

Le canal des Deux-Mers est le nom donné à la voie navigable formée par les 241 km du Canal du Midi reliant Sète à Toulouse et le canal latéral à la Garonne (193 km), permettant de relier Toulouse à Castets et Castillon, en Gironde. L'ensemble permet ainsi de relier la Méditerranée à l'Atlantique.

Le syndicat, qui est majoritaire, dénonce notamment le projet d’automatisation des écluses d'ici 2030. "Une automatisation à l’extrême", déplore Nadia Bazri, la représentante CGT en Occitanie. "À terme, nous ne serons plus qu’une trentaine d’éclusiers."

Le passage des écluses pourrait donc s’annoncer difficile ce lundi dans l'Hérault, au niveau de la double écluse d'Ognon au sud d'Olonzac. L'impact pourrait être encore plus fort dans l'Aude. Un salarié sur trois aurait l’intention de suivre le mouvement sur le Canal du Midi, d’après l’organisation syndicale. "La direction veut faire sur le Canal ce qui a été fait sur les autoroutes avec la suppression des agents aux péages. Mais là, nous jouons avec la sécurité des plaisanciers. Tous ne sont pas aguerris et n'ont pas l'expérience pour franchir les écluses. Les accidents ne sont pas rares. Heureusement, les éclusiers présents peuvent intervenir et sauver des vies."

L'expérience d’automatisation menée à Castelnaudary ne serait pas concluante d'après la CGT

Pour le syndicat, la sécurité des plaisanciers serait en jeu. Les exemples ne manqueraient pas. Une réunion avec la direction n’a pas permis le 11 mai dernier d’apaiser le climat social. Aucun accord n’a été trouvé. Tout au long de l'été, la CGT n'a pas l'intention de baisser les bras. "Nous ne lâcherons rien", dit Nadia Bazri, représentante du syndicat CGT en Occitanie.

La gestion du Canal Midi (classé à l'Unesco) a été confiée par l'État depuis 1991 à Voies navigables de France

Depuis deux ans, cette automatisation est testée à Castelnaudary. Les éclusiers ont disparu officiellement depuis 2022 d'après le syndicat. "L'expérience est un échec. Les pannes se multiplient." Toujours selon la CGT, la direction s'attaquerait aux statuts des personnels. "Il n'y a plus aucune reconnaissance", déplore la CGT. Les autres revendications portent sur les conditions de travail et le manque de reconnaissance des qualifications.