De nouvelles tensions autour du projet de complexe touristique à Malaucène

De petites tensions lors du conseil de la Communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin (CoVe) mardi 5 mars, autour du projet de complexe hôtelier à Malaucène. Le maire de la commune a signé une convention avec des investisseurs belges pour installer un hôtel et des résidences de tourisme sur le terrain de l'ancienne papeterie, abandonnée depuis 2009. Une convention qui pose problème à Jean-Alain Mazas président de l'association de sauvegarde du patrimoine à Malaucène.

Jean-Alain Mazas, également délégué à la CoVe sur la commune de Suzette, interpelle Dominique Bodon, le maire de Malaucène durant la séance. Après lecture de la convention, il en a déduit que l'hôtel n'était pas garanti dans le projet : "Il y a onze tranches dans ce projet, l'hôtel correspond à la onzième : j'ai la conviction que chaque phase du projet est indépendante du point de vue économique. Et l'hôtel est sujet à une chose, qu'il y ait un repreneur. L'entreprise qui construit ne gère pas, et doit vendre cet hôtel. S'il ne se vend pas, il n'y aura pas de pénalité pour le constructeur.

"J'ai la conviction que chaque phase du projet est indépendante du point de vue économique, donc on ne prend pas l'argent d'en haut pour le mettre en bas : on prend l'argent d'en haut et on s'en va." - Jean-Alain Mazas.