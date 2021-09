De nouvelles voitures en autopartage dans le Genevois Français avec la société Citiz

Le service d’autopartage Citiz se renforce : plus de stations, plus de villes desservies, plus de voitures partagées. Aujourd’hui, le service est déployé dans deux nouvelles villes : à La Roche-sur-Foron et Reignier - Esery. A Aix les bains, un nouveau service Yea ! est proposé.

La coopérative Citiz Alpes-Loire est un réseau d’autopartage né à Grenoble en l'an 2000, crée par un savoyard. Citiz c'est le principe des voitures en autopartage. On prend un abonnement et on peut se servir d'une voiture, partagée avec d'autres, pour quelques heures ou quelques jours. Il s'agit d'un service utilisé par les entreprises et par les particuliers.

Citiz propose aujourd'hui 350 voitures, à Annecy, Aix les bains, Chambéry, mais aussi La Roche sur Foron, sur l'ensemble de la région.

Une nouvelle offre pour les habitants du Genevois français

Jeudi 16 septembre, dans le cadre de la Semaine de la mobilité, le réseau Citiz inaugurait l’implantation de deux véhicules à La Roche-sur-Foron. Et c'est dans l'air du temps, il s'agit d'un véhicule électrique et un thermique stationné. Ce dispositif est soutenu par le Pôle métropolitain du Genevois français.

Un nouveau service à Aix les Bains

Ce nouveau système de voiture en autopartage est nommé Yea ! C'est un service plus souple, du “free-floating” ou “libre-service intégral” : des voitures disponibles sans station fixe et sans réservation. Les voitures seront déposées sur des places de stationnement en voirie. Et surtout : on peut emprunter une voiture à Aix les Bains et la déposer dans une autre ville, Grenoble, Chambéry ou Annecy. Le tout fonctionne avec une carte interactive, via une application.