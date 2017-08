De plus en plus d'Alsaciens adeptes de l'échange de maison pendant les vacances

Près de 2.000 Alsaciens sont aujourd'hui inscrits sur GuestToGuest, leader mondial de l'échange de logement.

Et si, pendant les vacances, vous alliez habiter chez quelqu'un... pendant que quelqu'un habite chez vous ? Le phénomène d'échange de maisons et d'appartements prend de l'ampleur. GuestToGuest, Trocmaison, HomeLink, LoveHomeSwap... Les sites sont nombreux. Et l'Alsace, notamment Strasbourg, se montre dynamique en la matière. "Notre appartement à Strasbourg est pris pendant ces vacances par un couple de Parisiens, explique Fanny, qui est inscrite sur GuestToGuest depuis un an. Et nous, nous sommes en Ariège, dans une petite maison dont le propriétaire est absent cet été", explique Fanny.

Pas d'échange d'argent

L'avantage du troc de maison ? Il est gratuit et n'est pas nécessairement réciproque. "Je cumule des points en accueillant des gens chez moi. Et je peux utiliser ces points pour partir ailleurs", explique Édith, une autre utilisatrice strasbourgeoise. Sur GuestToGuest, n°1 mondial en la matière, l'Alsace est la zone du Grand Est qui compte le plus d'adeptes du troc de maisons : "Nous avons plus de 500 inscrits dans le Haut-Rhin, acquiesce Charles-Édouard Gérard. Et plus de 1.200 dans le Bas-Rhin. Strasbourg est évidemment porteur."

"Maintenant j'évite les sites où il faut payer, explique Fanny. Comme il n'y a pas d'échange d'argent, l'état d'esprit est différent. On fait plus attention à prendre soin de l'appartement, on se sent plus chez soi, on laisse un petit cadeau en partant." Quant à Édith, elle cumule des points en vue d'un tour du monde. Son prochain échange ? Bali.