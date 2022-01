La pénurie de semi-conducteurs continue d'impacter le secteur automobile. A Belfort, les concessionnaires ont des délais de plus en plus longs avant de pouvoir livrer les voitures aux acheteurs : jusqu'à 8 mois. Résultat, les halls de présentation se vident.

De plus en plus d'attente pour acheter une voiture neuve dans le Nord Franche-Comté

Vous l'avez peut être constaté chez les concessionnaires : des halls de présentation quasi vides. La pénurie de semi-conducteurs continue de frapper l'industrie automobile. Selon l'Argus, le marché automobile est resté, en 2021, à son niveau historiquement bas de 2020, avec une baisse des ventes de 25%.

Chez Thiebaut Automobile, à Belfort, Stéphane Thiebaut ne peine plus à se faufiler entre les voitures avec un hall qui se vide de jour en jour : "là il va rester deux ou trois voitures. Visuellement ça n'est pas bon". Heureusement, même si la clientèle est moins nombreuse, l'engouement pour les voitures électriques et hybrides sauve la mise. En 2021, ces modèles ont atteint une part de marché jamais vue de 9,8%.

Jusqu'à 8 mois d'attente pour une voiture neuve

Le constat est le même à Denney chez Hervé Hummel, le directeur général de Ford. "Cela arrive de plus en plus régulièrement que l'on n'ait pas le bon modèle à présenter au client", regrette-t-il, soulignant que "l'essai d'un véhicule est très important pour les clients". Il estime entre 10 et 20% de pertes de ventes clients en 2021 à cause de ces pénuries.