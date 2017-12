Les Pyrénées-Atlantiques et en particulier le Pays basque attirent de plus en plus. L'institut de la statistique a révélé les résultats du dernier recensement, 670.000 habitants sur le département, ça représente une augmentation de 0.5% en cinq ans. La majorité se concentre sur le Pays basque.

Pays Basque, Pyrénées-Atlantiques, France

La population continue d'augmenter dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est ce que montre le dernier recensement de l'INSEE sur la période 2010-2015. Un peu plus de 670.000 personnes, soit une augmentation de 0,5% sur 5 ans. Dans le détail, la population augmente aussi de 0,9% sur l'ensemble du Pays Basque.

Augmentation notoire de près de 2% à Bayonne, la commune a gagné 4300 habitants en 5 ans. Anglet voit aussi sa population augmenter de près de 700 habitants toujours sur la période de référence. Ca baisse en revanche à Ciboure et Biarritz. Biarritz a perdu près de 850 habitants en 5 ans, de nombreux de décès pour peu de naissances et l'attractivité résidentielle n'arrive pas à compenser cette perte de population alors que Bayonne, Anglet et même Hendaye et Saint-Jean-de-Luz tirent leur épingle du jeu grâce à une activité économique notoire et à l'héliotropisme, l'attirance des populations actives et retraitées pour la région.

Un peu plus loin dans les terres Mauléon perd en moyenne une cinquantaine d'habitants par an depuis 5 ans. Là encore comme pour Biarritz, peu de naissances et plus de décès. Le solde migratoire des populations est aussi négatif, Mauléon attire moins que Saint-Pée-sur-Nivelle, Bassussarry, ou même Larressorre.

L'ancien séminaire de Larressore a été restauré pour y créer une cinquantaine de logements. © Radio France - Muriel Vitel

Larressore est la commune qui enregistre la plus forte progression de population dans le département avec plus de 3,6 % d'augmentation, ce qui représente 475 habitants de plus entre 2010 et 2015. Une croissance robuste et dynamique qui s'explique selon son maire.

Jean-Michel Lamerens Maire de Larressore. Reportage. Copier

Le séminaire de Larressore transformé en logements du studio au T4. © Radio France - Muriel Vitel

En 2015 Larressore enregistrait 1925 habitants, elle avoisine les 2 000 aujourd'hui.

Lotissement Herri Ondo à Larressore. © Radio France - Muriel Vitel

Vient ensuite Bassussarry qui voit également sa population augmenter de 3,3% en cinq ans (2010/2015) et Saint-Pée-sur-Nivelle arrive en troisième position, Saint-Pée qui a gagné 780 habitants sur la période de référence et qui compte aujourd'hui aux alentours de 6 500 habitants. Deux explications à cela, selon son maire, Pierre-Marie Nousbaum qui veille aussi à ce que sa commune demeure à "taille humaine".

Pierre-Marie Nousbaum, le maire de Saint-Pée-sur-Nivelle. Copier

Ce sont principalement des jeunes de 20/25 ans qui viennent habiter Saint-Pée-sur-Nivelle dans des immeubles collectifs ou bien pour construire leur propre domicile. Ils viennent de la zone littorale de Saint-Jean-de-Luz et aussi d'Ascain.

Enfin Saint-Pée pourrait encore faire des émules, rappelons que la commune et ses 6 500 habitants seront sous les feux des projecteurs l été prochain, la petite ville a été retenue pour accueillir le troisième événement mondial sportif que représente le tour de France cycliste, ce sera le 30 juillet 2017 entre Saint-Pée-sur Nivelle et Espelette.

MEMO