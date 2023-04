De plus en plus d'Occitans déclarent leurs impôts sur internet

Le service de déclaration en ligne des revenus de 2022 a ouvert ce jeudi 13 avril. Selon votre département de résidence, vous avez jusqu'au 25 mai, 1er ou 8 juin pour la remplir sur le site impots.gouv.fr . La déclaration papier doit être renvoyée au plus tard le 22 mai à 23h59. Pour cette minorité de contribuables, l'envoi postal des déclarations pré-remplies se fera du 6 au 25 avril. France Bleu fait le point sur ce qui change cette année avec Yves Julien, directeur départemental des Finances Publiques, Yves Julien.

France Bleu Occitanie : Vous êtes directeur des finances publiques dans le Tarn. On lance un moment important évidemment, la campagne des impôts, une campagne clairement de plus en plus sur Internet ?

Yves Julien : Oui, effectivement, ça se confirme d'année en année, ils progressent. Nous recevons aujourd'hui 15 % de déclarations papier seulement. Cela veut dire 85 % de déclarations sur le net.

Il y en a même qui vont plus loin avec les déclarations automatisées, ils ne font plus rien.

C'est vrai pour toutes les personnes dont l'ensemble des revenus perçus figurent sur la déclaration pré-remplie adressée par l'administration. Elles peuvent très bien ne rien faire. Et c'est cette déclaration qui sera prise en compte pour établir l'avis d'imposition. C'est à peu près 25 % dans le département du Tarn.

Dans la déclaration, il y a des nouveautés cette année, notamment liées au pouvoir d'achat. Est-ce que vous pouvez citer quelques exemples de ce coup de pouce du gouvernement parce qu'on a vécu une inflation grandissante ?

Alors ça, on tient compte effectivement ça pour tenir compte de l'inflation. La première mesure qui a été prise en faveur du pouvoir d'achat, c'est le relèvement des tranches du barème, puisqu'elles ont été relevées de 5,4 %. Beaucoup plus important que ce qu'on avait constaté au cours des années passées. Et puis, il y a d'autres mesures qui ont été prises en faveur du pouvoir d'achat. Par exemple les frais de garde des jeunes enfants qui sont passés de 2 300 € à 3 500 €. Une augmentation de 50 %. C'est la possibilité, par exemple, si on opte pour les frais réels, de déduire ses frais de covoiturage. C'est aussi l'exonération des pourboires.

Des réponses par téléphone

Alors, autre chose très importante à faire quand je fais ma déclaration : cette année il faut aussi déclarer mes biens immobiliers. Ça n'a rien à voir avec la déclaration d'impôt, mais c'est pas mal d'y penser ?

Tout à fait. Ça n'a rien à voir avec la déclaration d'impôt. Vous avez raison, la déclaration des revenus, mais par contre, ça coïncide dans le temps puisque c'est une obligation déclarative qu'on doit remplir au cours du premier semestre 2023. C'est lié à la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Il n'y en a plus en 2023, mais subsiste une taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Il nous faut maintenir bien évidemment une connaissance ce l'usage des différents locaux et pour ça, on demande à l'ensemble des contribuables, sur leur compte fiscal, d'indiquer sur une application "Gérer mes biens immobiliers" l'occupation de chaque local résidences principales, résidences secondaires ou locations.

Pour finir, si jamais j'ai la moindre question que je n'ai pas compris vos explications, je fais quoi ? Le plus simple, c'est le téléphone ?

Plus simple, et de loin. On a un dispositif d'accueil très renforcé pendant la campagne, qui permet de prendre en charge à peu près tous les appels et dans des délais très brefs. Le 0 809 401 401, c'est vraiment le mode de contact le plus employé et de loin.