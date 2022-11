De plus en plus de bénéficiaires aux Restos du cœur de Fontcouverte

"On a aidé 1.200 personnes chaque semaine cet été. Au début de l'été on a vu des habitués trouver du travail puis avec l'inflation ils sont revenus", souligne Phillipe Jaffrennou, le responsable administratif du centre de distribution des Restos du cœur d'Avignon Fontcouverte. Son centre est le plus gros du département. Les profils sont variés : des familles monoparentales, des hommes et des femmes seules, des jeunes de moins de 25 ans... La liste des bénéficiaires ne diminue pas alors que la 38e campagne d'hiver des Restos du cœur démarre ce mardi 22 novembre.

ⓘ Publicité

Des denrées alimentaires et des conversations

Au centre de Fontcouverte on distribue du pain, du lait, des fruits et des légumes, mais aussi des produits d'hygiène comme des brosses à dents ou du dentifrice. "On vient chercher à manger mais on discute aussi, c'est comme une grande famille", explique Marianne qui vient depuis des années se faire aider par l'association. Elle raconte que beaucoup n'osent pas demander de l'aide. Stéphanie une autre bénéficiaire, mère célibataire de deux adolescents dont un porteur de handicap, veut que ces personnes qui ressentent une honte se "déculpabilisent". "C'est une aide à laquelle ils ont droit et ils se privent déjà au quotidien. Il ne faut pas avoir peur, ici on ne juge pas", insiste-elle.

Effectivement, Luc, bénévole depuis 3 ans, ne juge pas. Au contraire, il se souvient : "le 20 ou le 25 du mois quand j'étais petit l'argent manquait déjà, mes parents allaient à la Croix-rouge pour nous nourrir mes frères et moi. Et ça je ne l'ai pas oublié." Il tend aujourd'hui la main comme on lui a tendu plus jeune.

Les restos du cœur dans le département ce sont plus de 1.770.000 repas distribués pour l'année 2019/2020. Et les chiffres provisoires pour l'année en cours grimpent jusqu'à 15% d'augmentation d'inscriptions de bénéficiaires dans le département du Vaucluse.