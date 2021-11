De plus en plus de candidats à la reconversion professionnelle dans les Pyrénées-Orientales

Changer de métier pour changer de vie ou retrouver un emploi. De plus en plus de français font ce choix. Un phénomène observé également dans les Pyrénées-Orientales. "C'est générationnel : on ne reste plus forcément dans le même métier toute une vie, comme par le passé et les gens sont beaucoup plus nomades dans leurs carrières" analyse Pascale Giordani conseillère en formation continue au GRETA CFA des Pyrénées-Orientales.

La tendance s'est visiblement accentuée depuis le début de la crise du COVID. "Certains secteurs sont désertés comme l'hôtellerie restauration ou les métiers de la santé mais à contrario d'autres ont plutôt le vent en poupe notamment le nautisme, la sécurité, le commerce, le bâtiment" détaille Pascale Giordani.

Pour les candidats au virage professionnel, le bilan de compétences est souvent conseillé. "On va pouvoir analyser les aptitudes et des motivations. On évalue aussi les compétences et les capacités professionnelles et personnelles. Ca permet vraiment de pouvoir s'orienter vers un nouveau métier".

