Les compétitions sportives sont à l'arrêt depuis la mi-mars en France, en raison de l'épidémie de Covid-19. Les clubs sportifs ont de plus en plus recours au chômage partiel, pour éviter de se retrouver dans une situation économique très complexe.

De plus en plus de clubs sportifs ont recours au chômage partiel

Les passionnés de sport l'auront bien évidemment remarqué : toutes les compétitions sont suspendues ou annulées depuis la mi-mars en France (et dans le monde entier). Une évidence au vu de la situation sanitaire. L'épidémie de coronavirus s'aggrave.

Pour les clubs professionnels, c'est une période extrêmement compliquée. Les droits télés ne sont plus versés. Il n'y a plus la moindre recette liée à la billetterie. Mais dans le même temps, il faut continuer à payer les joueurs et l'ensemble des salariés. Le recours au chômage partiel est devenu quasiment incontournable pour ces clubs, qui sont des entreprises comme les autres.

France Bleu fait un tour d'horizon de la situation pour les clubs en région Centre-Val de Loire.