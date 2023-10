De plus en plus de jeunes se forment par l'apprentissage

28.000 jeunes ont été formés en apprentissage principalement dans le BTP, les services, l'alimentation et la fabrication.

L'étude de l'ISM (l'Institut supérieur des métiers) et de la MAAF, une mutuelle d'assurance, porte sur l'année scolaire 2021/2022. Le nombre d'apprentis progresse sur un rythme annuel de 14 ou 15% depuis plusieurs années dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est notamment, selon Mylène Reboul-Salze, chargée d'études à l'ISM , le fruit de la loi de 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel

Cette loi permet d'entamer une formation en apprentissage jusqu'à ses trente ans. L'artisanat recrute à tous niveaux: en sortie de collège avec le CAP, au niveau du Bac et dans l'enseignement supérieur avec le BTS. Cette évolution explique en partie la hausse du nombre d'apprentis.

C'est dans le BTP que le nombre d'apprentis est le plus important, mais c'est dans les services que la hausse du nombre de jeunes est la plus forte, avec + 19%

C'est possible d'entrer en apprentissage après ou pendant des études supérieures ou encore après une période de chômage ou en étant salarié.

On trouve deux fois plus rapidement du travail après l'apprentissage, selon l'IMS. Par exemple dans l'alimentation avec le BT "charcutier-traiteur" ou le BTM "chocolatier-confiseur" 97% des diplômés trouvent un emploi dans les six mois.