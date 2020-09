Malgré le contexte sanitaire et la crise économique qui en découle, l'apprentissage à la cote chez les jeunes. Ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers cette offre de formation qui allie études et travail en entreprise.

De plus en plus de jeunes séduits par l'apprentissage dans le Nord-Pas-de-Calais

A l'agence Pôle Emploi de Lille-République, Geoffrey, 20 ans, vient de passer un entretien avec une école lilloise d’ingénierie informatique. Il veut intégrer une alternance en administration réseau. "Je trouve que ça permet d'avoir un pied directement dans l'entreprise et de comprendre comment elle fonctionne, alors qu'en classe traditionnelle, ce sont les mêmes choses que l'on voit depuis longtemps.", explique Geoffrey.

L'apprentissage est possible de 16 à 30 ans. En 2020, la région Hauts-de-France comptait 40 000 apprentis. La moitié à un niveau inférieur au CAP. Et certains sont en reconversion professionnelle, comme Pascaline, comme 24 ans, qui travaillait comme vendeuse dans le prêt-à-porter. "Rester assise sur les bancs de l'école à gratter, à écouter un cours, c'est pas vraiment mon truc", rit-elle. Elle veut se lancer dans le codage, après des formations en ligne, qu'elle a pu suivre de manière approfondie en particulier pendant la période de confinement : "Je viens de faire mon premier entretien, je croise les doigts !"

Malgré le Covid, plus de candidats

La crise sanitaire n'a pas diminué l'envie des candidats à l'apprentissage, bien au contraire. "On a beaucoup plus de jeunes qui se sont inscrits pour un apprentissage que l'an dernier, environ 8% d'augmentation", constate Nadine Crinier, la directrice régionale de Pôle Emploi. "Ils se sont même inscrits plus tôt, dès le mois de mai, alors que d'habitude les inscriptions démarrent en octobre", ajoute-t-elle. Les profils se sont également diversifiés, avec plus de gens au dessus du niveau du bac. Les entreprises ont été incités à recruter des apprentis depuis le plan de relance de l'apprentissage adopté début juin, et une prime par recrutement d'apprenti pouvant aller jusqu'à 8000 euros.