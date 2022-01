De plus en plus de parcs photovoltaïques en Côte-d'Or

On vous souhaite une journée radieuse, peut-être d'ailleurs que l'électricité qui alimente votre cafetière électrique ou votre grille pain vient de l'énergie solaire ? Ne souriez pas. Les projets de parc photovoltaïques se multiplient en Côte d'Or. On en compte déjà 4 en activité, le dernier a avoir été raccordé, c'est la centrale Valmy à Dijon qui produit de l'énergie pour 8.000 habitants. Six autres installations vont voir le jour cette année en Côte-d'Or, et c'est loin d'être fini, puisqu'on compte 21 projets déposés en préfecture.

Les panneaux solaires fleurissent sur les sites inconstructibles

Pourquoi l'énergie photovoltaïque séduit autant les communes et les élus ? On a posé la question à Marie Claire Bonnet-Vallet, présidente de la communauté de communes Cap Val de Saône. Sur son territoire, à Pontailler-sur-Saône, on trouve une centrale solaire de 4 hectares construite par Engie sur une ancienne décharge gérée par Suez et tout le monde y trouve son compte : " On en retire un bénéfice en termes de fiscalité professionnelle de quelques dizaines de milliers d'euros. Le montant va varier car il dépend de la production en mégawatts du parc. En terme de recettes, ce n'est pas l'intérêt majeur, ce qui est surtout important c'est de requalifier un site sur lequel on ne pouvait plus rien construire, et le rendre à nouveau utile."

Des revenus garantis

Construire un parc photovoltaïque sur un ancien site d'enfouissement des déchets: la même idée qui est en train de germer à Auxonne sur un terrain qui est la propriété de la commune Le maire, Jean-François Coiquil est déjà certain d'être gagnant : "On va louer ce terrain 8.500 euros par hectare, au bout du compte ca va représenter 10 % de notre budget d'investissement, donc c'est une bonne opération. Le bail doit être signé sur 40 ans. Les 4 hectares de panneaux vont fournir de l'énergie pour 5.000 personnes."

Auxonne mène ce projet avec la société Toulousaine "Abo Wind". Baptiste Hilleret est le délégué régional de cette société pour la Bourgogne Il démarche actuellement plusieurs dizaines de communes, et même si la Côte-d'Or n'est pas la Côte-d'Azur, l'énergie solaire à le vent en poupe. "Les nouveaux panneaux fonctionnent avec un indice de luminosité, et ce que l'on connait en Côte-d'Or est tout à fait acceptable. Pour qu'un parc soit rentable, il doit s'étendre sur 4 à 5 hectares minimum."

Peu d'opposants

Dans la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche, on est encore plus ambitieux le président de la collectivité Yves Courtot veut installer 20 hectares de panneaux solaires sur le site de l'aérodrome de Pouilly-Maconge Le but c'est d'être autonome en énergie: plus de flambée des prix pour les 9.000 habitants. Et gros avantage: contrairement aux éoliennes, les panneaux photovoltaïques ne rencontrent quasiment pas d'opposants : "En tout cas dans les conseils municipaux que je fréquente, je n'en rencontre aucun" assure Yves Courtot.

La carte des projets actuels - Préfecture de la Côte-d'Or

Le solaire ne remplacera pas les projets éoliens

Alors les sociétés qui vendent de l'énergie "verte " vont elles laisser tomber les éoliennes pour les panneaux solaires ? Non répond Baptiste Hilleret pour Abo Wind, société qui construit aussi des éoliennes : "On est pas face à l'arrêt de l'activité éolienne et la stratégie de notre entreprise n'est pas de développer le photovoltaïque au détriment de l'éolien. Les deux peuvent se développer l'une à côté de l'autre."

Pour l'instant , sur tous les dossiers photovoltaïques traités par la préfecture, un seul a été rejeté, un autre a été abandonné par ses promoteurs. Attention cela ne veut pas dire que les 21 projets en cours iront tous à leur terme. On aura la réponse sans doute l'année prochaine, car les enquêtes publiques prennent plusieurs mois.