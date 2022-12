De plus en plus de télétravailleurs dans les espaces de coworking loués par Desk Community dans l'Hérault

Avec le coût de l'énergie qui augmente, les télétravailleurs se tournent vers la location d'espaces de coworking dans l'Hérault avec Desk Community . Vaut mieux ça que de payer le chauffage. Surtout quand l'employeur paie tout ou en partie la location.

ⓘ Publicité

Entretien avec Julian Domercq, co-fondateur de Desk Community.

On peut donc louer sur le site internet de Desk Community, des espaces de travail à la journée dans tout le département de l'Hérault. À Montpellier, Sète ou à Agde notamment. Quels sont les profils des personnes qui utilisent votre plateforme ?

On a des télétravailleurs qui sont collaborateurs d'entreprises, qui ont pour beaucoup découvert le télétravail dernièrement avec la démocratisation de cette pratique. On a aussi des profils qui sont plus habitués. Ce sont typiquement des entrepreneurs, des indépendants, des freelance qui télétravaillent depuis plusieurs années. Ils recherchent une certaine convivialité et continuent à faire des rencontres. Et donc ils ont recours à ces solutions d'espaces de proximité.

Quel est l'intérêt de louer un espace si on peut aller travailler chez nous ?

C'est justement retrouver ce lien social, continuer à développer de nouvelles opportunités, rencontrer les gens. Il y a aussi des vrais sujets en terme de bien-être au travail. Pour s'assurer une vraie déconnexion, une frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle qui peuvent un petit peu se mélanger lorsque l'on travaille à domicile. Cela permet de rompre l'isolement, assurer une vraie déconnexion.

Et dernièrement, un sujet s'est invité dans cette pratique du télétravail, c'est celui du coût de l'énergie. Les gens à leur domicile commencent à avoir une facture conséquente. Le froid est arrivé dernièrement et le coût de l'énergie explose dans ces espaces. Mais ça permet de limiter ce facteur là.

Vous l'avez constaté, à l'heure où on parle de sobriété énergétique, des télétravailleurs qui se tournent vers cette solution ?

Oui, on a eu clairement eu une augmentation au cours du mois de novembre de la fréquentation de nos espaces. En discutant avec plusieurs de ces nouveaux arrivants, ce sujet a été mis en avant. C'est la facture pour le travail à domicile qui augmente et donc il y a un réel intérêt de mutualiser ces coûts dans des espaces de coworking partagés. On va chauffer pour plusieurs personnes et pas pour soi dans son logement.

Et il y a aussi, souvent, une prise en charge par les employeurs dans ces espaces partagés. Elle est soit totale, soit partielle. Mais en tous cas, l'employeur va, dans certains cas, contribuer pour ces journées passées en espaces de coworking.

Comment faire pour louer un espace de coworking avec Desk Community. Faut-il faire une réservation groupée ?

Vous allez pouvoir louer à titre individuel. Il suffit de réserver sur notre site internet. La procédure et simplifiée au maximum en quelques clics. Vous pourrez y rencontrer des personnes d'autres entreprises. Puis ensuite, si l'expérience vous plaît, vous pouvez y inviter vos collègues et collaborateurs de votre entreprise.

Sur votre site internet, vous avez aussi lancé la roue du télétravail. Qu'est ce que c'est ?

Oui, nous avons vocation à devenir l'assistant quotidien des télétravailleurs. On a parlé de la question de ces espaces de coworking de proximité qui sont référencés sur notre plateforme.

Nous proposons également des services en ligne qui sont destinés à enrichir, améliorer le quotidien du télétravailleur. Le premier de ces services en ligne, c'est notre roue du télétravail qui, chaque jour, génère une ressource pour s'accorder une pause d'une quinzaine de minutes. Parce qu'en télétravail, on n'a pas forcément le rituel de la machine à café avec les collègues pour s'accorder ce temps qui est pourtant est nécessaire. Sur notre plateforme, vous trouvez chaque jour une nouvelle ressource. Il y a également un système de points qui sont accordés par la roue et qui donnent lieu à des cadeaux pour améliorer votre intérieur en télétravail.

Plus d'informations sur le site de Desk Community.

loading