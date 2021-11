De possibles repreneurs qui inquiètent les salariés de Benteler à Migennes

Trois repreneurs se sont manifestés en vue du rachat de l'usine Benteler de Migennes. Environ 350 salariés y travaillent en CDI ainsi qu'une cinquantaine d'intérimaires pour fabriquer notamment des châssis automobiles, des pièces de structure et de moteur. De source syndicale, un repreneur potentiel serait en pôle position, le groupe allemand Mutares, spécialisé dans le rachat de PME industrielles en difficultés. Les entreprises Punch et AIAC auraient aussi émis une lettre d'intention.

L'usine fabrique du stock, en pleine crise automobile

D'après le syndicat Force Ouvrière, le site Benteler de Migennes tourne actuellement à plein régime malgré la forte baisse d'activité de la filière automobile liée aux problèmes d'approvisionnement en composants électroniques. La direction indique quand-même s'être séparée d'un certain nombre d'intérimaires.

"Je pense qu'il y a un grand PSE qui se prépare" - Abderrahmane Nassour, délégué FO Copier

Abderrahmane Nassour, délégué du personnel affirme que le site dispose d'un stock d'un mois de production : "on continue de travailler le samedi et le dimanche. Il y a trois entrepôts à Sens qui débordent. Ce n'est jamais arrivé dans notre entreprise. Je pense qu'il y a un grand PSE qui se prépare. Pourquoi faire autant de stocks ? Je pense qu'ils craignent une grève et ces stocks-là pourraient aider les clients." L'usine migennoise n'aurait des projets que jusqu'en 2023, hors dans le secteur automobile, l'anticipation de la production mérité parfois un à deux ans.

Un site déficitaire depuis plusieurs années

La direction fait confirme que trois entreprises montrent leur intérêt pour la reprise de ce site qui serait déficitaire depuis plusieurs années. "Il perd environ 10 millions d'euros par an", fait savoir un porte-parole de l'entreprise, "le chiffre d'affaire et le volume de production sont en baisse. L'usine souffre de la concurrence d'autres pays et le groupe Benteler connaît une restructuration au niveau mondial et n'a pas les moyens de réinvestir dans le site de Migennes."

"Mutares, si on regarde leur pedigree, cela fait vraiment peur" - Abderrahmane Nassour, délégué FO Copier

Le groupe Mutares, source d'inquiétude

Mutares est une entreprise spécialisé dans le rachat de PME industrielles en difficultés. C'est elle qui vient de racheter le français Lapeyre, spécialiste de l'aménagement, avec la perspective prochaine de suppression d'emplois.