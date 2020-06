De possibles suppressions de postes sur le site du groupe Hutchinson à Château-Gontier-sur-Mayenne

Le site du groupe Hutchinson, à Château-Gontier-sur-Mayenne, devrait être concerné par un plan de suppression de postes.

Hutchinson, filiale de Total spécialisée dans la transformation du caoutchouc , envisage près de 3.000 départs volontaires au niveau mondial dont 1.000 en France en raison de l'impact du coronavirus sur les filières automobile et aéronautique. "Il n'y aura aucun licenciement" a souligné la direction de la filiale de Total à nos confrères de l'Agence France Presse.

Le site mayennais est l'un des 23 que compte Hutchinson en France. 8.500 salariés y travaillent en permanence. Un délégué CFDT, que France Bleu Mayenne a contacté, assure que les services des ressources humaines de l'entreprise travaillent sur un plan de départs qui impactera toutes les usines françaises.

La direction et les organisations syndicales négocient. Mercredi prochain, on en saura plus sur cette probable réduction d'effectifs. Hutchinson emploie au total 40.000 personnes dans 25 pays et a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros.