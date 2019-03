De très bons chiffres 2018 pour le tourisme sur la Côte d'Azur

Les touristes étrangers de plus en plus nombreux sur la Côte d'Azur, le nombre de séjours qui reste à un haut niveau... Le Comité Régional du Tourisme Côte d'Azur a présenté les chiffres 2018 du tourisme ce jeudi et ils sont très bons.

Alpes-Maritimes, France

Le CRT Côte d'Azur, le comité régional du tourisme, vient de publier son bilan pour 2018. La conclusion est simple : c'est une très bonne année avec 11 millions de séjours. Le secteur représente ainsi 15 % du produit intérieur brut du département contre 7 % au niveau national. Dans certaines grandes villes du littoral, la part du tourisme avoisine même les 50% des ressources économiques, c'est dire l'importance du secteur.

Ce secteur se porte bien notamment grâce aux étrangers. Des touristes étrangers qui sont désormais plus nombreux que les Français à venir dans notre département : ils représentent 54 % du nombre total de touristes. Derrière les Français, les touristes des Iles Britanniques (Irlandais et Britanniques) sont les plus nombreux à venir dans les Alpes Maritimes, devant les Etats-Unis et les Italiens.