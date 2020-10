De vrais artisans de la réparation prennent la pose en Côte-d'Or pour une campagne d'affichage

Réparer plutôt que jeter. Voilà une idée qui devrait faire mouche alors qu'on déplore de plus en plus souvent la surconsommation. Et pour réparer, la Côte-d'Or compte beaucoup de spécialistes dans tous les domaines. De la mécanique à la menuiserie en passant par la téléphonie ou encore l'électroménager, on peut réparer beaucoup de nos objets du quotidien. Encore faut-il savoir où?

Un annuaire pour répertorier tous les répar'acteurs

Ce mercredi 14 octobre donne le top départ pour la campagne d’affichage urbaine que la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) a mise en place avec Clear Channel, sur Dijon. Cette campagne fait la promotion d'un annuaire de la réparation. Il répertorie plus de 71 000 artisans à travers toute la France, dont plus de 700 en Côte-d'Or.

La carte répertorie tous les artisans réparateurs du département et propose de zoomer près de chez vous - Capture écran

De vrais artisans de Côte-d'Or prennent la pose

Cette campagne 2020 fait la promotion des artisans de la réparation qui adhèrent à la marque « Répar’Acteurs » en Côte-d’Or.

Sur ces affiches figurent de vrais artisans Répar’acteurs de Côte-d’Or.

Il s’agit de l’Atelier Elinor (Varois-et-Chaignot) et de Solenza 21 Création (Magny-Sur-Tille).

Ils ont tous les deux gagné un shooting photo dans leur atelier, commandé par la CMA a une photographe locale, Sonia Blanc Photographe.