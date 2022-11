Deauville n'échappe pas à l'envolée des prix de l'énergie, la piscine ferme ses portes pour trois mois

La piscine olympique de Deauville ferme ses portes dans deux jours, ce lundi 7 novembre. Comme toutes les villes, elle est confrontée à l'envolée des prix de l'énergie. C'est de loin l'équipement le plus gourmand de la commune**, il représente le tiers de la facture totale d’énergie des équipements municipaux.** Les scolaires, les usagers et les clubs n'ont plus accès aux bassins pendant trois mois (la piscine de Deauville ferme chaque année, quoi qu'il arrive, tout le mois janvier pour un grand nettoyage).

Facture multipliée par quatre

En temps normal, la facture de chauffage des bassins avoisine les 800.000 euros par an. Avec la flambée des prix de l'énergie, si la piscine restait ouverte, la note aurait quasiment dépassé les 3 millions d'euros. Pour le maire de Deauville, Philippe Augier, c'est une décision obligatoire au regard de la situation.

"En clair, c'était ça ou augmenter les impôts de 15 %. Les collectivités ne peuvent pas faire de quoi qu'il en coûte parce que, contrairement à l'État, les collectivités sont tenues d'avoir un budget en équilibre chaque année, ce qui n'est pas le cas de l'État. Nos dépenses d'électricité allaient tripler, voire quadrupler dans le trimestre si nous ne fermions pas ! J'espère que les usagers le comprendront parce que non seulement, je voudrais réduire les dépenses, mais surtout, je voudrais sauver nos investissements et on a beaucoup d'investissements au profit des Deauvillais dans les deux années ou trois années qui viennent" explique le maire de Deauville Philippe Augier.

Pour pallier cette fermeture, un programme "sport et santé" a été imaginé pour les usagers de la piscine à partir de la mi-novembre avec, au menu, de la marche, des parcours sportif, du stretching ou encore du longe-côte