Relocaliser, maître-mot du débat public de la CGT au Mans sur l'avenir de l'automobile

Comment concilier le secteur automobile avec les questions environnementales ou encore la relocalisation des emplois ? Voilà quelques unes des questions abordées place des Jacobins ce mercredi soir au Mans, lors d'un débat public organisé par la CGT. Alors que l'usine Renault du Mans et ses 2.000 salariés sont concernés par un plan de restructuration du constructeur automobile, le syndicat veut mettre la pression sur la direction. Celle-ci a décliné une participation au débat, tout comme plusieurs élus et responsables locaux de l'Etat.

Relocaliser et sauver l'emploi

Si le secteur automobile reste le premier employeur en Sarthe, le nombre d'emplois qu'il représente n'a cessé de chuter ces dernières années, passant d'environ 14.000 en 2014 à 10.600 aujourd'hui. "De nombreuses subventions sont versées sans aucune contreparties, déplore Christophe Janvier, délégué syndical à l'usine Renault du Mans. Sur l'usine du Mans, on a touché pas loin de 5 millions d'euros depuis 2006, mais les effectifs ont fondu comme neige au soleil." Aujourd'hui, plus de 400 emplois sont menacés dans le cadre du plan de restructuration.

Malgré ces suppressions de poste dans le secteur, "je pense que l'automobile a un avenir en France, et donc forcément dans un département qui y est lié historiquement, assure Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. _La question, c'est de savoir si on continue comme avant la pandémie_, si on ferme la parenthèse des discussions depuis un an sur les relocalisations et les transports."

Quelle intégration des enjeux environnementaux ?

Pour le syndicat, ce n'est pas en orientant la production de voitures vers le tout électrique que l'automobile peut s'adapter durablement aux nouveaux enjeux. "C'est une solution, mais pas la solution, estime Fabien Gâche, délégué central CGT Renault. La stratégie qu'on nous vend sur l'électrification est identique à celle qu'on nous a déjà vendu sur les moteurs thermiques, c'est-à-dire _des gros véhicules, chers, inaccessibles à toute une partie de la population_. Aux niveaux de ventes actuels, on arrivera pas à bouleverser le parc automobile français, et encore moins européen."

"L'automobile peut contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique par des évolutions technologiques, mais il faut faire un vrai état des lieux, conclut Philippe Martinez. Une bonne façon de lutter contre le réchauffement climatique, c'est d'éviter que les voitures ou les pièces arrivent de l'autre bout du monde !" Relocaliser, comme un mantra que la CGT veut voir la direction de Renault adopter. Si, comme elle, plusieurs élus ont finalement décliné une participation au débat mercredi soir, certains se disent ouverts selon le syndicat à discuter de la situation chez Renault.