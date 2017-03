Déblocage à Zéphir bus : un accord trouvé ce jeudi soir à Tourlaville

La direction du groupe Kéolys et les syndicats UNSA et CGT ont trouvé un accord ce jeudi 2 mars après plusieurs heures de négociations autour des salaires des conducteurs de l'agglomération cherbourgeoise. La circulation sera normale ce vendredi 3 mars sur le réseau Zéphir.

Alors que le dépôt des bus Zéphyr était bloqué depuis 6 h ce jeudi matin, et après quatre jours de grève et de perturbations des transports dans l'agglomération cherbourgeoise, un accord a été trouvé entre la direction du groupe Kéolys et les syndicats UNSA et CGT qui réclamaient des hausses de salaires

Hausse de 0,7% des salaires

Ils ont obtenu une hausse de 0,7% des salaires, soit quelques 10 euros par mois, et également une augmentation de la prime vacances de 40 euros bruts. Il sera également versé une prime d'intéressement de 110 euros. Pour Cyril Léger, délégué CGT c'est une satisfaction "Les luttes payent, il faut se battre." assure le syndicaliste ce jeudi soir

Trafic normal ce vendredi

La circulation des bus ne reprend pas ce jeudi soir mais sera normale ce vendredi 3 mars dans l'agglomération cherbourgeoise