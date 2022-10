Pollution dans le port de La Turballe : sans doute un débordement de gasoil

Les Affaires Maritimes étaient là ce lundi matin dans le port de La Turballe pour une mission classique de contrôle quand les agents remarquent une pollution dans le bassin côté pêche. Une nappe irisée sur 3 000 m2. Les pompiers et les services du port sont contactés. Avec les boudins absorbants, le produit a pu être pompé et récupéré.

Ils s'éloignent pendant le plein du bateau, quand ils reviennent, ça déborde. Et ça arrive beaucoup trop souvent" - Gildas Guguen

"Il n'y a pas de coefficient de marée en ce moment, pas trop de mouvement, ce qui a facilité les opérations de pompage et permis d'éviter que la pollution ne s'étale en mer" raconte Gildas Guguen, directeur général des Ports de Loire-Atlantique. L'hypothèse privilégiée reste celle d'un débordement de carburant. "Pour un bateau de pêche, ça peut aller jusqu'à 5 000 litres de gasoil pour faire un plein, c'est long et beaucoup de pêcheurs s'éloignent pendant ce temps-là. Quand ils reviennent, ça déborde et cela arrive trop souvent malgré nos nombreuses campagnes de sensibilisation" déplore encore le directeur général.

Il s'agirait donc d'une pollution d'hydrocarbures, malgré tout, il y a un doute car il n'y avait pas d'odeur particulière ce matin sur les quais. "C'est peut-être le vent qui a chassé l'odeur, mais pour confirmer notre hypothèse, un échantillon a été envoyé en analyse" conclu Gildas Guguen. Une enquête est déjà en cours pour trouver le ou les responsables.