Déboussolé par la Covid, un charpentier se lance comme épicier ambulant dans le Grand Ouest

Sur les rayonnages, Alexandre Vrac a disposé tous les produits de son épicerie ambulante "La Casa d'Epi" : pâtes, riz, huile, œufs, fromage ... "J'essaie de travailler avec le maximum de producteurs locaux. Je continue d'en démarcher car il y a une vraie demande". Le Cherbourgeois sillonne une trentaine de communes à travers la Mayenne, la Sarthe et l'Orne, "j'ai remarqué que de nombreuses communes rurales n'avaient plus d'épicerie or il y a une vraie demande des gens."

La Casa d'épi, le nom de cette nouvelle épicerie ambulante © Radio France - Maxime Fayolle

Déjà plus d'une centaine de clients

Depuis le début du mois de septembre, Alexandre Vrac a déjà séduit une centaine de clients : "je ne m'attendais pas à autant de monde sur les premiers jours. C'est bon signe. J'ai également des demandes pour des livraisons à domicile que j'effectue le vendredi". A Boulay-les-Ifs, en Mayenne, le maire du village, Yves Legay confirme l'intérêt d'un tel projet : "Quand il nous a proposé de venir tous les mardis, on a accepté de suite car ça fait des années qu'on n'a plus d'épicerie dans le village. Il y a une vraie possibilité pour réussir !" Pourespérer rembourser au plus vite les 20 000€ d'investissement, Alexandre Vrac avale des centaines de kilomètres chaque jour : "on devrait être sur 60 000 km/an".

La Covid a changé sa vie

Le jeune entrepreneur a profité de la crise de la covid pour changer de vie : "j'étais dans la charpente métallique et ça faisait plusieurs mois déjà que je m'interrogeais pour changer. Avec le virus, on a commencé par aider nos voisins âgés avec ma femme et finalement on s'est lancés ! Dans mon ancien travail, je voyageais toutes les semaines et j'avais peu de contacts avec les gens, c'est vraiment ce qui me manquait."

Vous pouvez retrouver les différents villages où passe La Casa d'épi sur sa page Facebook