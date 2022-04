Débrayage à Amazon pour les salaires : "la direction nous prend pour des idiots"

"On nous prend pour des idiots". La formule est de Morgane Boulard, salariée à Montélimar et déléguée centrale CFDT, qui rentre de la réunion avec la direction d'Amazon France. "Lors de la première réunion, la direction nous proposait 3% d'augmentation alors que l'inflation était de 4,5% sur 12 mois. L'inflation a été réévaluée à 5% selon l'Insee. La direction nous propose une augmentation de 3,5%." L'intersyndicale dénonce une proposition inacceptable étant donné le coût de la vie. "Surtout qu'Amazon va surtaxer les vendeurs qui passent par la plateforme de 5% à partir du 28 avril en mettant en cause le prix du carburant et l'inflation. On surtaxe les vendeurs de 5% mais les salariés, on ne les augmente pas."

Pour appuyer ces négociations, des actions ont été menées sur plusieurs sites d'Amazon ce jeudi. A Montélimar, les salariés ont débrayé par petits groupes, un total d'une centaine de personnes mobilisées selon les syndicats.