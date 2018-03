L'usine Saint-Gobain Eurocoustic, 185 salariés à Genouillac en Creuse, est totalement à l'arrêt ce lundi. Les grévistes réclament une augmentation salariale et dénoncent le "manque d'investissement" dans les machines sur le site qui met en danger l'avenir de l'usine de toitures isolantes.

Genouillac, France

L'usine Saint-Gobain Eurocoustic à Genouillac est totalement à l'arrêt depuis ce lundi matin 4 heures. L'équipe du matin a débrayé et a bloqué les entrées et sorties du site, qui fabrique des toitures et cloisons isolantes en laine de roche.

Manque d'investissement et machines vieillissantes

Les syndicats réclament une augmentation salariale proportionnelle aux bénéfices réalisés en 2017, et ils dénoncent le manque d'investissement dans les machines sur le site de Genouillac.

D'après eux, le matériel se dégrade, les lignes de production sont vieillissantes. Ils s'inquiètent pour l'avenir de leur usine.

Le PDG vient de Paris pour rencontrer l'intersyndicale

Le PDG d'Eurocoustic a annoncé qu'il rencontrerait les salariés grévistes à 15h30 ce lundi. Il descend de Paris pour rencontrer l'intersyndicale FO-CGT.

Cette grève a été décidée après plusieurs semaines de négociations qui n'ont rien donné. Les syndicats se plaignent d'un dialogue social dégradé depuis le changement de direction l'an dernier.

L'usine Saint-Gobain Eurocoustic, l'un des plus gros employeurs en Creuse, compte 185 salariés.