Débrayage à l'usine Thermal Ceramics de Saint-Marcellin-en-Forez pour une meilleure prime

Les salariés de l'usine Thermal Ceramics de Saint-Marcellin-en-Forez ont allumé un feu devant l'entrée du site en découpant des palettes de bois. C'est leur deuxième débrayage de la semaine ce mardi. Ils ont entamé la veille leur mouvement de grève. La détermination se lit sur les visages de l'équipe de jour. La banderole déployée résume le mouvement : "10 millions pour les patrons, nous les miettes on dit non".

"Les salariés ont beaucoup donné"

Les salariés n'ont pas chômé l'an dernier. Les quatre fours de l'usine qui fabrique des isolants en fibre de cérémarique pour l'aéronautique, l'automobile et le naval ont tourné à plein régime. Habituellement, trois fours fonctionnent, le quatrième est en maintenance.. Alors les salariés réclament une prime à la hauteur de leur investissement. Pas question de se contenter des 1000 euros proposés par la direction.

"L'usine de Saint-Marcelline-en-Forez a généré un bénéfice net de 10,8 millions d'euros sur l'année 2021. L'an dernier, on a tourné plein pot avec les quatre fours, avec beaucoup d'intérimaires qu'il a fallu former. On réclame une prime de 5.000 euros. La direction refuse de négocier. On se sent méprisé", explique Rafaël Martinez, délégué CGT, assurant que le mouvement est suivi par plus de 90% du personnel.

"La prudence est de rigueur", justifie la direction

Le directeur de l'usine Thermal Ceramics, Thierry Denis, n'a pas voulu s'exprimer au micro de France Bleu Saint-Etienne Loire mais il a accepté de nous rencontrer. Dans un communiqué, il explique que "la direction n'entend pas négocier le montant de la prime exceptionnelle qu'elle a mise en place afin de récompenser ses salariés pour leur travail et leur investissement sur l'année 2021, marquée par un contexte sanitaire et éconmique compliqué".

Les commandes sont à la hausse mais rien ne dit que cela va durer. "La prudence est de rigueur dans un contexte où l'on observe une forte hausse des matières premières et des difficultés d'approvisionnement", écrit encore la direction qui ajoute qu'elle reste "ouverte à tout échange avec les salariés et les partenaires sociaux pour expliquer sa position".