Débrayage au magasin Castorama d'Hérouville-Saint-Clair près de Caen

Une vingtaine de salariés environ du magasin Castorama d'Hérouville-Saint-Clair près de Caen ont débrayé ce mercredi matin, avant une nouvelle mobilisation prévue dans l'après-midi. Des employés de l'enseigne de bricolage à Fleury-sur-Orne s'étaient déjà mobilisés lundi dernier. Ils réclament à leur direction une meilleure prime d'intéressement. L'intersyndicale CFTC, FO, CFE-CGC, CGC et CFDT, demande que leur soit versé le plafonnement maximum comme cela avait été décidé lors d'accord, toujours selon les syndicats.

"Il était prévu que l'on soit rémunéré à hauteur de 2,4 mois de salaire, détaille Laurent Larsonneur délégué CFDT au magasin d'Hérouville-Saint-Clair. Là, ils nous proposent 1,2. On ne peut pas nous dire que l'on a un chiffre d'affaire extraordinaire, en progression, et venir nous dire : bah non on va vous donner moins. Ils sont de mauvaise foi. On veut faire plaisir à l'actionnaire pour essayer de récupérer le chiffre d'affaire qui est manquant suite au Covid en nous privant de nos primes. On est pas d'accord."

Des négociations toujours en cours

La grève illimitée, démarrée lundi 20 juillet, semble porter ses fruits puisque les syndicats annoncent que la direction négocie chaque jour. Mais ils assurent qu'ils resteront mobilise jusqu'à ce qu'ils trouvent leur compte. Une nouvelle manifestation des salariés devant les magasins pourraient avoir lieu samedi prochain.