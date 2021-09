Débrayage chez Derichebourg, les salariés veulent retrouver du pouvoir d’achat

L’entreprise aéronautique Derichebourg Aeronautics Services (DAS), sous traitant d’Airbus, est une des entreprises toulousaines qui a le plus souffert pendant la crise. Derichebourg avait proposé un APC à ses salariés à la sortie du confinement. Un accord de performance collective qui implique que les salariés fassent des efforts pour éviter les licenciements. Ils avaient en moyenne perdu entre 250 et 300 euros.

Augmentation de 200 euros

Aujourd’hui, les commandes dans l’aéronautique sont reparties et les salariés demandent à retrouver du pouvoir d’achat. En vue des négociations annuelles, une centaine des 1100 salariés ont débrayé ce lundi et ce mercredi sur deux sites. Ils demandent une augmentation de 200 euros. Pour le moment la direction explique que cette demande est prématurée et irréalisable, mais les syndicats estiment que les employés ont assez fait d’effort.

"Les gens se retrouvent avec des salaires de misère"

Laurent Calvet est contrôleur qualité, secrétaire national UNSA Aérien, élu CSE et délégué syndical chez DAS. Selon lui, il y a des situations très difficiles dans l'entreprise. " On a subi un A.P.C. il y a un an et demi. Les gens se sont vu ponctionner 250 euros sur leur salaire ad vitam aeternam. La reprise se fait largement ressentir chez Airbus, donc chez Derichebourg et les salariés veulent récupérer leur leur pouvoir d'achat, comme vaant. Ils réclament une augmentation générale de 200 euros bruts sur leurs salaires. Les charges augmentent tous les jours : les assurances, le gaz etc. Les gens se retrouvent avec des salaires de misère, n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Nous avons de nombreux cas de personnes qui sont obligées de vendre leurs biens, leur maison. Certains à 45 ans se retrouvent une colocation."

Une réunion de négociations est prévue vendredi. Les salariés promettent de prolonger le mouvement la semaine prochaine s'ils ne sont pas entendus.