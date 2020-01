Débrayage chez Teisseire à Crolles dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi

Crolles, France

Les salariés du site Teisseire de Crolles ont débrayé ce jeudi matin à l'appel des syndicats CGT et CFE-CGC, dans le cadre des négociations d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Lancé depuis novembre il porte notamment sur la suppression de 32 postes en Isère. Le groupe britannique Britvic, qui a racheté Teisseire en 2010, ambitionne de vendre trois de ses usines d'embouteillage de jus de fruits en France (à La-Roche-sur-Foron, Béziers et Nantes) au groupe néerlandais Refresco. Ce qui "implique de redimensionner les équipes centrales et commerciales du site de Teisseire à Crolles qui reste au sein de Britvic" dit la société dans un communiqué. Qui précise que le dialogue "constructif" engagé depuis deux mois avec les représentants du personnel "va se poursuivre".

Fondée en 1720 à Grenoble la marque Teisseire n'a jamais, de mémoire de syndicats, connu ce genre de débrayage massif, y compris lors de la vente au concurrent Fruité en 2004 ou encore lors de la cession à Britvic. Le site de Crolles compte aujourd'hui 350 salariés.