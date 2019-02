Débrayage des personnels de la protection de l'enfance du Doubs

Besançon, France

Une cinquantaine de salariés de l'aide sociale à l'enfance s'est réunie ce jeudi en assemblée générale à Besançon. "Contre la remise en cause des contrats jeunes majeurs par le Département du Doubs", la CGT appelait en effet à des débrayages ce jeudi, une action relayée par Force Ouvrière.

Une cinquantaine de personnes s'est réunie en assemblée générale ce jeudi © Radio France - Anne Fauvarque

Ces salariés dénoncent les nouvelles dispositions prises par le conseil départemental du Doubs, mais aussi de la Haute-Saône, à savoir de mettre fin à des mesures d'accompagnement jeune majeur au-delà de 19 ans contre 21 auparavant, voire 18 ans pour les migrants. Pour Pascal Descamps, moniteur-éducateur au centre éducatif "L'accueil", à Besançon, la réduction du temps de prise en charge conduira à la précarisation de ces jeunes majeurs. "Ce qu'on craint, dit-il, c'est que de plus en plus ce soit la rue. Alors c'est vrai qu'on va annoncer qu'il y a le 115, mais le 115 c'est l'hébergement d'urgence, ce n'est pas pérenne. Aujourd'hui déjà on voit encore après, des jeunes qui sont sortis des dispositifs un peu rapidement, mais si demain on en a 15, on en a 20 ? A un moment on ne pourra plus !"

L'autonomie est un chemin parfois long, qui plus est pour des abîmés de la vie

Réduire le temps d'accompagnement des jeunes majeurs est inconcevable pour le délégué syndical CGT à la Protection de l'enfance du Doubs. "On accompagne des jeunes, qui ont parfois quand ils arrivent 15 ou 16 ans. Certains se remettent lentement en selle, ils reprennent une scolarité, explique Pascal Descamps. Et là on dit d'un coup, il faut aller très vite, presque plus vite que la musique ! Il n'y a aucune famille aujourd'hui où on dit au gamin à 18 ans tu prends tes affaires et tu fais ta vie, même à 19 ans on ne le dit pas".

C'est le cœur de notre métier qui est remis en cause", Pascal Descamps, moniteur-éducateur

Ce nouveau cadre est inacceptable pour les professionnels de l'enfance. Le moniteur-éducateur témoigne : "Pour des jeunes qui ont tous eu des carences affectives, qui ont tous été un peu abîmés par la vie sinon ils ne seraient pas chez nous, on leur dit à 18 ans, 19 ans maximum, il faut que tu sois autonome, c'est-à-dire que tu aies un boulot parce qu'ils n'ont pas le droit au RSA, que tu puisses te trouver un logement, que tu puisses t'assumer tout seul parce que au-delà de la question financière qui est la plus facile à comprendre, eh bien ce sont des jeunes qui aiment parfois avoir des anciens autour d'eux , ils en ont besoin, besoin d'une continuité affective et éducative. Nous on a l'impression que c'est le cœur de notre métier qui est remis en cause", conclut Pascal Descamps.

Les salariés de l'ADDSEA et de l'Hygiène sociale appelés à débrayer ce jeudi © Radio France - Anne Fauvarque

30% des sans-abri nés en France sont des anciens enfants placés, selon le Cese, le Conseil économique, social et environnemental, qui a remis un rapport au gouvernement en juin 2018. Rapport commandé par le Premier ministre dans le cadre de la stratégie interministérielle sur la protection de l’enfance.

