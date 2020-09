Des débrayages dès ce vendredi soir à l'ex-fonderie du Poitou Fonte. La CGT accuse le groupe Alvance de tout miser sur l'aluminium et de laisser "crever" le site fonte d'Ingrandes. Le syndicat appelle a des débrayages jusqu'à mardi. Il réclament les investissements promis, et vite.

Débrayages à l'ex-Fonderies du Poitou Fonte à Ingrandes sur Vienne : la CGT veut des investissements, et vite

Des débrayages dès ce week-end à la fonderie du Poitou Fonte. La CGT du site d'Ingrandes-sur-Vienne, dans le châtelleraudais, n'a pas vraiment goûté les propos du directeur industriel d’Alvance cette semaine sur France bleu Poitou. Et notamment le passage où Arnaud Tronche stipule :

« on regarde les activités pérennes sur le très long terme, on se concentre sur la partie pièces aluminium »

Le syndicat rappelle que le groupe Liberty possède déjà deux fonderies d’aluminium en France : Châteauroux et Ingrande. La CGT Fonte réclame donc que les investissements promis devant le tribunal de commerce de Lyon soient enfin versés, à savoir : 8 à 9 millions d'euros pour la remise en état des installations, la maintenance et le développement de nouveaux réseaux. En attendant, la CGT appelle les salariés à des débrayages. Le préavis de grève court dès ce vendredi 18h et va jusqu'à mardi.