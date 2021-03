Débrayages à l'usine Flex-N-Gate à Audincourt pour peser sur les négociations salariales

"Le Covid a bon dos", déclare l'intersyndicale CGT, CFDT et UNSA de l'usine Flex-N-Gate d'Audincourt (800 salariés), à la veille de la réunion décisive sur les négociations salariales. La direction propose une augmentation générale de 0,6 % pour les non cadres. "

Inadmissible" , répondent les syndicats qui ont appelé à deux débrayages ce lundi matin et ce lundi après-midi, à la veille de la réunion finale. Un mouvement plutôt bien suivi, selon les syndicats qui a mobilisé près de la moitié des équipes de production. Une centaine d'opérateurs le matin. Soixante-dix l'après-midi.

"Ce sont beaucoup de jeunes embauchés à qui on a promis des primes et un pouvoir d'achat que l'on ne retrouve plus en 2021", explique Valérie Bouchet, déléguée CFDT.

Une baisse de chiffre d'affaire en trompe l’œil, car basée sur une année historique.

Le mécontentement des salariés concerne principalement ces primes qui représentent jusqu'à 20 % des revenus des plus bas salaires. Pour justifier ce coup de rabot sur les primes d'intéressement et de participation, la direction affiche un recul de son chiffre de 40 % en 2020. "40 % oui, mais par rapport à l'année 2019 qui avait été une année exceptionnelle où PSA n'avait jamais vendu autant de voitures. Il ne vont pas nous sortir ces chiffres 2019, tous les ans", déclare Christian Gaillard de la CFDT. "

"Le Covid est passé par là", s'exclame l'intersyndicale Copier

"Le Covid a bon dos. Comme par hasard, il pointe au bon moment pour diminuer les résultats des entreprises" renchérit Jean-Luc Bini pour l'UNSA. "Si on avait eu de vraies augmentations de salaires, on ne serait pas dans cette situation d'une année à maigres primes, où certains salariés vont perdre jusqu'à 20 % de leur rémunération annuelle", conclut Christian Gaillard pour la CFDT

L'intersyndicale se prépare à d'autres débrayages si la négociation de ce mardi ne fait pas bouger les lignes.