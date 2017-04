Débrayages chez Reydel Automotive à Rougegoutte

A la veille de négociations salariales, des ouvriers de Reydel automotive à Rougegoutte (ex Vistéon) vont débrayer deux heures à la fin de chaque tournée à partir de ce vendredi et tout le week-end. Ils fabriquent les planches de bord pour PSA et veulent "leur part du gâteau".

La production risque d'être perturbée ce week-end sur le site de Reydel Automotive à Rougegoutte (ex Vistéon). Des salariés, réunis en intersyndicale, débrayent en effet deux heures depuis ce vendredi matin à la fin de leur tournée. Le mouvement, qui va se poursuivre samedi et dimanche, vise à peser sur les négociations salariales qui s'ouvrent ce lundi.

"Nous voulons une véritable augmentation"

"Avec le succès de la 3008, nous avons travaillé, le week-end, les jours fériés, fait des heures supplémentaires pour satisfaire le client et nos patrons. Désormais nous voulons que nos efforts soient reconnus" explique Brigitte Lhomme, déléguée Force Ouvrière. L'intersyndicale veut 5% d'augmentation: "Une augmentation digne de ce nom".