Début d'un an de travaux sur le pont de Pont-sur-Yonne

Pont-sur-Yonne, France

C'est un ouvrage d'art essentiel pour la circulation au nord de l'Yonne. 12.000 véhicules par jour dont un millier de camions. Un pont d'autant plus essentiel qu'il n'y en a aucun autre entre Pont-sur-Yonne et Sens. Le Conseil Départemental propriétaire de l'ouvrage a décidé de mener ce chantier sans fermer la circulation. Seuls les poids lourds subissent une déviation de 16 kilomètres. Une plus petite déviation est aussi prévue en desserte locale pour les camions de moins de 3.5 tonnes.

Des déviations sont mises en place pour les camions. Les voitures, deux-roues et piétons pourront emprunter le pont en circulation alternée - Conseil Départemental de l'Yonne

Une structure neuve pour le pont

Le pont de Pont-sur-Yonne présente des fragilités dans sa structure mais il n'y avait aucune urgence à agir rassure Franck Semence. Le directeur général adjoint du Conseil Départemental estime cependant qu'il fallait changer cette même structure pour pérenniser l'ouvrage : "le pont tel qu'il est aujourd'hui, posé sur ses quatre appuis, va être démonté. Et une structure neuve, aussi bien métallique que en béton, va remplacer celle qui existe aujourd'hui."

Inquiétude chez les commerçants

Si la nécessité de ces travaux est admise dans la commune, leur impact possible provoque de l'inquiétude chez les commerçants. Situé au pied du pont, côté centre-ville, Quentin Croquet gérant du restaurant "La cantine de l'Ecu" n'est du genre inquiet : "c'est positif, c'est important, cela va faire une plus-value pour le village. Il y aura un passage piéton, un passage cyclable. Cela ne peut que apporter du bon."

Plus au nord à Villeblevin, Michel Mansiot, patron d'un garage station service, lui, est certain de perdre de l'argent à cause de ces travaux : "notre vente de carburant est en grande majorité pour des camions. _On va perdre entre 60% et 70% de litrage de vente_. Et puis, les clients de notre activité garage-carrosserie qui sont de l'autre côté de Pont-sur-Yonne, s'arrêteront au pont. Là, j'ai deux salariés qui partent en retraite en début d'année. Je ne renouvellerai pas ces postes."

Pas d'indemnisations pour le moment

Le conseil départemental de l'Yonne n'a pas prévu pour le moment d'indemniser les commerçants. Ils pourront toutefois faire connaître leurs éventuels préjudices avec justificatifs, après la fin du chantier.