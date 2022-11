Début d'une concertation publique pour un projet de ligne à haute tension entre la Picardie et la Normandie

Une ligne à très haute tension qui s'étend sur 80 kilomètres, et doit traverser environ 150 communes de la Somme et de Seine-Maritime. Voilà le projet que porte le gestionnaire RTE, à cheval entre la Picardie et la Normandie, à horizon 2033. Une concertation publique, avec une série de 18 réunions, démarre ce mercredi 23 novembre jusqu'au 17 février 2023, auprès de la population et des élus. La première réunion se tient ce mercredi soir à Bourdon, à côté de Flixecourt, entre 19h30 et 21h30.

Un projet pour aider à atteindre la neutralité carbone en 2050

Cette ligne aérienne doit être installée entre Argœuves, à côté d'Amiens, et Petit-Caux, près de Penly en Seine-Maritime. Cela concerne un bassin de population de 104.000 personnes selon RTE. Ce projet vise à aider à atteindre la neutralité carbone en 2050 : "Il s'agit de se passer de toute énergie fossile - gaz, pétrole, fioul, charbon - donc la consommation électrique va augmenter, détaille Cyril Wagner, directeur adjoint du centre ingénierie de Lille chez RTE. Il faudra donc de plus en plus de réseaux pour transporter l'énergie des centres de production aux lieux de consommation". Cette ligne doit aussi répondre aux besoins des usines.

Décision attendue pour mai 2023, mise en service en 2033

Mais une ligne entre Argœuves et Petit-Caux, est-ce le plus logique ? "On a d'un côté la Normandie qui produit plus d'électricité qu'elle n'en consomme, et de l'autre côté, les Hauts-de-France qui consomment plus qu'ils ne produisent, explique Cyril Wagner. Alors pour alimenter les Hauts-de-France avec les exportations de la Normandie, le tracé le plus court en terme d'acheminement d'électricité, c'est bien de relier les postes électriques d'Argœuves et de Petit-Caux", détaille ce responsable chez RTE.

Ce sont les préfets de la Somme et de Seine-Maritime qui choisiront l'un des quatre scénarii

Quatre scénarii vont être présentés au cours de ces 18 réunions : "L'objectif, c'est que cette ligne soit la plus éloignée des habitations, et nous voulons un projet qui tienne compte des contraintes environnementale, économiques et techniques", conclut Cyril Wagner. RTE précise que les habitants qui souhaitent s'exprimer sur ce projet peuvent le faire via le site internet de l'entreprise .

A l'issue de la concertation, un rapport sera rendu de la concertation, auquel RTE apportera ses réponses. Enfin, une réunion aura lieu entre les acteurs de la concertation et les préfets de la Somme et de Seine-Maritime. Ce sont les deux préfets qui trancheront : leur décision est attendue pour mai 2023. Le coût total est de 390 millions d'euros.

Les 18 réunions publiques dans la Somme et en Seine-Maritime

Réunions publiques généralistes : Le 23 novembre de 19h30 à 21h30 à Bourdon (80), dans la salle multi-activité ; le 29 novembre de 19h00 à 21h00 à Beauchamps (80) dans la salle polyvalente ; le 7 décembre de 18h à 20h00 à Oisemont (80), salle des associations ; le 13 décembre de 18h30 à 20h30 à Canehan (76), Place de la mairie.

Débats mobiles : Le 27 novembre entre 8h30 et 20h00 à la foire Saint-Clément d’Airaines (80) ; le 28 novembre entre 8h00 et 14h00 sur la place de la mairie d’Ailly sur Somme (80) ; le 28 novembre entre 15h30 et 18h30 sur la place de la mairie de Flixecourt (80) ; le 29 novembre entre 8h00 et 11h30 sur la place de l’hôtel de ville d’Hallencourt (80) ; le 29 novembre entre 12h00 et 14h30 sur la place de la mairie d’Oisemont (80) ; le 29 novembre entre 15h30 et 18h00 sur la place de la mairie Gamaches (80) ; le 30 novembre entre 8h00 et 11h00 sur la place de la mairie Fressenneville (80) ; le 30 novembre entre 11h30 et 19h30 au centre commercial de Friville (80) ; le 1er décembre entre 8h00 et 10h00 sur la place de la mairie de Dargnies (80) ; le 1er décembre entre 11h30 et 18h00 sur la place de la mairie de Criel-sur-Mer (76) ; le 2 décembre entre 8h00 et 12h00 au marché de la ville d’Eu (76).

Des réunions thématiques :

- La réunion relative à l’énergie et au développement économique le 15 décembre de 18h30 à 20h30 sur internet ;

- Les réunions relatives au monde agricole : le 24 janvier de 14h00 à 16h00 à Monchy-sur-Eu (76), à la salle des fêtes ; le 31 janvier de 14h00 à 16h00 à Hangest-sur-Somme (80), au 23 Gr la Grande Rue ;

- Les réunions relatives au milieu humain : le 25 janvier de 14h00 à 16h00 à Cuverville-sur-Yères (76) à la salle de la mairie ; le 31 janvier de 19h00 à 21h00 à Argoeuves, au 46 rue d’Amiens;

- Les réunions relatives à l’environnement : le 7 février de 14h00 à 16h00 à Hallencourt (80), à la salle des fêtes municipale ; le 8 février de 14h00 à 16h00 à Saint-Rémy-Boscrocourt (76) à la salle des fêtes.

Deux réunions publiques de restitution : Le 15 février de 18h30 à 20h30 à la ville d’Eu (76), Salle de la Sellerie ; le 16 février de 19h00 à 21h00 à Airaines (80), 5 rue Saint Denis.