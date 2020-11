Début de l'enquête publique pour le site Quelle à Saran : la maire Maryvonne Hautin "soulagée"

10 ans tout juste après sa fermeture, le site Quelle à Saran voit enfin son horizon s'éclaircir. Avec ce matin, l'ouverture d'une première enquête publique permettant la réalisation d'un vaste projet de réhabilitation et de réaménagement, projet mené par le promoteur immobilier Réalités.

L'importance de préserver "le Paquebot"

Ouvert en février 1966, employant jusqu'à 1 000 salariés, le site de Quelle à Saran a définitivement fermé en novembre 2010. La métropole a longtemps cherché une solution pour cet espace de 7 hectares. "Cela fait 10 ans que je suis maire de Saran, commente Maryvonne Hautin, et on m'a toujours questionnée sur le devenir de cette friche." L'élue ne cache pas son soulagement : "En 10 ans, j'ai vu passer beaucoup de propositions pour ce site, y compris des propositions farfelues, mais rien qui ne convienne à la ville de Saran. Là, on a enfin un projet intéressant, et j'espère vraiment qu'il aboutira."

L'an passé, le site a donc été racheté pour près de 10 millions d'euros par le promoteur Réalités qui s'est engagé à conserver le fameux "Paquebot", le bâtiment principal qu'occupait la société de vente par correspondance. Une condition indispensable aux yeux de Maryvonne Hautin, "pour deux raisons. D'abord pour des raisons historiques, car Quelle a employé beaucoup de gens et a fermé dans des conditions douloureuses. Ensuite d'un point de vue écologique, mieux vaut garder un bâtiment plutôt que de dépenser 3 millions d'euros pour le détruire et remplir la déchetterie !"

La nécessaire requalification de la RD2020

370 logements, une résidence pour personnes âgées, un pôle commerce-bureaux-artisanat où travailleraient 350 personnes, des parkings mais aussi 2 parcs sont prévus : Réalités va investir 100 millions d'euros. Mais pour que cela fonctionne, il faudra aussi repenser la RD2020 qui longe le site, prévient Maryvonne Hautin : "C'est un point sur lequel on sera très vigilant, et la métropole le sait. Il faut que l'ex-Nationale 20 cesse d'être un lieu réservé aux voitures et qu'il soit transformé en véritable boulevard urbain accessible aux piétions et aux cyclistes, et conçu comme une entrée de ville."

La métropole a d'ailleurs commencé cette requalification de la RD2020 sur le tronçon près du Chapit'O à Fleury-les-Aubrais. Les premières réalisations du promoteur sont attendues pour 2022, le tout achevé à l'horizon 2025-2026. En attendant, l'enquête publique est un premier pas ; cette enquête se déroule jusqu'au 17 décembre inclus.