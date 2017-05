Début de la construction de deux tours de 180 et 120 mètres de hauteur dans le 13e à Paris

Les travaux de construction des tours Duo ont été lancés officiellement ce jeudi dans le 13e arrondissement de Paris. Il faudra trois ans pour construire ces deux buildings de 180 et 120 mètres de hauteur au bord du périphérique.

Deux nouveaux buildings domineront bientôt le paysage parisien. La maire de Paris Anne Hidalgo et le maire du 13e arrondissement Jérôme Coumet ont donné ce jeudi matin le coup d’envoi de la construction des tours Duo. Conçues par l’architecte Jean Nouvel, ces constructions verront le jour d’ici début 2021 dans le secteur Masséna-Bruneseau, près du périphérique parisien.

Les tours de 180 et 120 mètres prévoient plus de 90.000 m² de bureaux occupés par le groupe Natixis mais également un hôtel, un bar avec une vue panoramique, un auditorium, des commerces, des jardins et des terrasses végétalisées.

De quoi renforcer l’attractivité de l’est parisien et de la métropole du Grand Paris, selon la municipalité.

Un projet contesté

Ce projet décrit comme " spectaculaire " par la mairie de Paris n’est toutefois pas du goût du groupe écologiste de Paris. "Notre détermination reste entière pour que Paris ne soit pas défigurée demain comme elle l’a été hier par d’autre tours pour lesquelles les arguments avancés étaient strictement les mêmes qu’aujourd’hui", a expliqué Yves Contassot, conseiller de Paris.

Le groupe dénonce aussi la construction de nouveaux bureaux "alors que 150.000 ménages attendent toujours un logement social à Paris et que notre ville compte près d’un million de mètres carrés de bureaux vides".