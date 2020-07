Début de la saison touristique : entre craintes et espoirs !

L’impact économique du Covid-19 était certain sur la fréquentation touristique de la Corse cette saison. Comme partout ailleurs, celle-ci était nettement prévue à la baisse comme le laissait prévoir l’état des réservations. Restait à attendre les indicateurs pour pouvoir évaluer cette baisse et le premier d’entre eux s’affiche ce week-end, comme il est de tradition, avec l’arrivée du premier flot touristique. Certains chiffres sont inquiétants, d’autres moins pires que prévu selon les moyens de transports ou les régions concernées.

Côté maritime, Pierre Mattei, le PDG de la Corsica Ferries, annonce qu’il transportera environ 30.000 passagers ce week-end vers les ports de Corse. « Ce qui représente une baisse de 30% environ par rapport à la même date de la saison dernière, souligne-t-il, précisant que l'offre a dû aussi changer face aux prévisions à la baisse et les contraintes liées au respect des protocoles sanitaires ». La programmation de la compagnie aux bateaux jaunes a été en conséquence réduite d'une quinzaine de traversées : 45 voyages ce week-end sur la Corse contre 60 habituellement ! En regardant plus loin, Pierre Mattei précise toutefois qu’un rattrapage s'est fait jour : « le stock de réservation était en déficit d'au moins 65% sur les mois de juillet et août au plus fort de la crise sanitaire, là on est remonté de manière assez importante de sorte qu'on espère réduire ce déficit à 30% (…) c'est évidemment une baisse importante, mais c'est quand même un bon résultat compte tenu de la crise qu'on a subi et des craintes qu’on pouvait avoir sur cette saison touristique".

Du côté de la Corsica Linéa et de la Méridionale, pas de rotations en moins, délégation de service public oblige mais la Corsica Linéa a toutefois réduit son offre aux seuls passagers en cabine où la compagnie affiche complet. Une compagnie qui doit par ailleurs faire face à un volume de fret extrêmement lourd au vu du retard accumulé pendant la période de confinement.

Le constat d’une baisse du nombre de passagers est également fait au sein de la Chambre régionale de Commerce et d’Industrie concernant les différents aéroports de Corse avec toutefois, pour ce premier week-end, une petite dose d’optimisme en plus dans le sud de l’île. "On a un redémarrage de l'activité qui est significatif même si on atteint pas malheureusement ce qui avait été réalisé l'an dernier à la même période » annonce Laurent Poggi, le directeur des concessions aéroportuaires de Corse du sud.

Sur l'Aéroport Napoléon Bonaparte, l’offre de sièges sera en recul d'environ 20% par rapport au même week-end de l'an dernier. 20.000 sièges offerts (arrivées-départs) contre 27.000 l'an dernier. « Le taux de remplissage par contre est bon, comme l'an dernier un peu près et nous allons pouvoir accueillir 16.000 passagers contre 23.000 l'an dernier pour ce même week-end » précise Laurent Poggi qui estime que « C’est moins pire que prévu ». Notamment à Figari semble-t-il où le recul annoncé est moins important que partout ailleurs, légèrement en dessous des 15% et qui s’explique ici par la forte attractivité de la région de l'extrême sud. Moins de pertes et un taux de remplissage intéressant annonce Laurent Poggi : « on n’est pas loin des 90% ce qui devrait nous amener 11.000 passagers à l'arrivée sur Figari contre 15.000 l'an dernier".

Plus pessimistes sont les chiffres sur la Haute-Corse pour ce premier week-end de juillet. Aux -30% annoncés par la Corsica Ferries sur le port de Bastia, se rajoute une baisse plus importante encore pour l’aéroport de Bastia-Poretta. De l’ordre de 40 à 50%. Des chiffres confirmés par Jean Dominici, le président de la CCI Régionale : " nous avons eu une légère remontée ces derniers jours sur les aéroports de Haute-Corse mais elle est assez terne (…) Sur Bastia-Poretta pour ce 4/5 juillet nous n'avons que 18.000 places de proposées par les compagnies aériennes contre 31.000 places le même week-end de la saison dernière et en terme d’occupations de sièges et donc d’arrivées, on est passé de 24.000 à 13.000 (...) le différentiel est énorme : 11.000 passagers de moins sur ce seul week-end ». Cette baisse sensible s’explique par la diminution de la desserte de Bastia, notamment depuis l'international : 29 lignes relieront l'aéroport de Poretta au continent français ou européen cet été contre 57 la saison dernière. Les compagnies aériennes ne seront que 8 à venir poser leurs avions sur le tarmac du sud bastiais contre 14 durant l'été 2019.

Perte de 50% également à l'aéroport de Calvi Ste Catherine avec 3700 passagers attendus. Ils étaient 7500 à avoir débarqués l'été dernier à la même époque de début juillet. "Ces chiffres devraient évoluer dans le bon sens à partir de la semaine prochaine, tient à préciser Jean Dominici mais c'est sûr que ce sera dur, très dur (…) aujourd'hui encore vous avez une multitude d'hôtels sur la %région qui sont fermés et qui sans doute n'ouvriront pas". Au total ce sont près de 50.000 touristes qui manqueront donc à l'appel pour ce seul 1er week-end de vacances.