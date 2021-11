Début de la trêve hivernale : la Fondation Abbé Pierre craint les conséquences de la crise sanitaire

Pendant les cinq prochains mois, les propriétaires ou bailleurs sociaux ont interdiction d'expulser un locataire qui n'a pas payé son loyer. C'est le début ce lundi 1er novembre de la trêve hivernale. Elle s'applique à tous les logements et pour n'importe quel motif de l'expulsion, que ce soit pour des loyers impayés, des troubles du voisinage ou des défauts d'assurance.

Un répit pour de nombreux locataires

Jusqu'au 31 mars 2022, les expulsions locatives sont interdites. Pour de nombreux locataires, cette trêve hivernale est un répit. Durant toute cette période, l'électricité, le gaz ou l'alimentation en eau ne peuvent pas non plus être coupés. En cas de factures impayées, la puissance du compteur électrique peut cela dit être réduite. Mais à l'issue de cette trêve hivernale, tous les loyers et toutes les factures non réglés restent entièrement dus.

La Fondation Abbé Pierre dit craindre "40.000 expulsions" en 2022

La précarité a augmenté depuis le début de la crise sanitaire, selon la Fondation Abbé Pierre. Et face à cette situation, son directeur des études, Manuel Domergue, dit craindre une hausse des expulsions : "Le Covid-19 a creusé des impayés et des difficultés sociales pour certaines catégories de population", explique-t-il ce lundi sur franceinfo.

Initialement prévue du 1er décembre au 15 mars, en raison de la crise sanitaire le gouvernement a déjà allongé la durée de la trêve hivernale. L'an dernier déjà, elle avait pris fin le 10 juillet, et cette année elle s'est terminée le 1er juin. La Fondation Abbé Pierre appelle donc l'exécutif a réitérer cette prolongation. Selon la Fondation, en 2020 et en 2021 très peu d'expulsions locatives ont été réalisées, "les personnes ont obtenu un sursis", mais cela risque de ne pas durer. Manuel Domergue redoute qu'à partir du 1er avril 2022, "tout ce stock accumulé de décisions de justice qui condamnent les personnes à l'expulsion, soit exécutées par les préfectures après le répit qu'il y a eu".

"On a peur qu'il y ait peut-être 30.000, 40.000 expulsions en 2022"

Pour lutter contre cette explosion à venir des expulsions locatives, la Fondation Abbé Pierre appelle le gouvernement à réagir. Elle réclame une "politique de prévention" et la mise en place "d'alternatives pour les ménages avec des relogements ou des solutions à l'amiable avec les propriétaires". Manuel Domergue, directeur d'études de la Fondation Abbé Pierre, souhaite que le gouvernement mette plus d'argent sur la table. Il juge, ce lundi sur franceinfo, insuffisante "l'enveloppe de 20 millions d'euros en 2021 supplémentaires par rapport au budget habituel pour indemniser les bailleurs".

La trêve hivernale ne s'applique pas dans certaines situations

Il existe quelques dérogations à la trêve hivernale. Un locataire peut ainsi être expulsé si un relogement adapté est prévu pour lui et sa famille ; si l'appartement se situe dans un immeuble faisant l'objet d'un arrêté de péril ; en cas de divorce ou de violences sur conjoint ou sur un enfant. Dans ce cas, c'est le juge aux affaires familiales qui doit ordonner l'expulsion. Des squatteurs peuvent aussi être expulsés durant la trêve hivernale, mais seulement sur décision d'un juge ou de la préfecture.