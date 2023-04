Début de saison au camping en Bretagne avant un nouvel été record

Tous au camping cet été ! C'est ce qui semble se profiler, à examiner l'étude de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air , parue ce mardi. Elle constate une augmentation sur un an de 21 % des réservations au 1er avril.

Pour le moment, c'est le début de la saison, traditionnellement lancé par le week-end de Pâques. Au camping de Locquirec, dans le nord Finistère, la vue (imprenable sur la baie) est trompeuse lorsqu'on tourne les yeux vers les emplacements. Si certains sont vides, c'est que les campeurs sont partis promener leurs plaques, en majorité 29 et 22, vers les chemins de randonnée, des itinéraires vélo ou pour visiter Roscoff.

"De plus en plus d'étrangers, les premiers randonneurs"

Pas étonnant, visiblement, pour Sylvain Auguste, qui dirige le camping municipal du fond de la baie à Locquirec, même si les dernières semaines ont été un peu poussives : "On sent qu'il y avait des réticences à se déplacer. Est-ce qu'on va avoir du gazole la route ? Est-ce qu'on ne va pas être bloqué ? On avait plutôt des gens du coin. On commence à avoir de plus en plus d'étrangers, les Anglais. Et puis des gens qui viennent de plus en plus loin. Le gros démarrage, c'est maintenant. On commence à avoir les premiers randonneurs qui arrivent, qui dorment soit en tentes, soit qui nous louent les cabanes d'étape."

"On ne veut pas être trop serré"

Nathalie et Daniel, agriculteurs de Bodilis, ont ressorti leur caravane toute neuve pour quelques jours tranquilles avec leur fils Frédéric. Pas trop froid ? Non, la caravane est chauffée à 20 degrés. Au programme de la semaine, détaille Nathalie : "On aime bien aller se promener, marcher à pied, prendre le temps, faire les courses tranquillement, pêcher les coques". Il faut dire que le camping surplombe un spot de pêche à pied réputé. Et pour juillet-août ? "On reviendra peut-être l'été s'il n'y a pas trop de monde. On ne veut pas être trop serré." La famille table plus sur les mois de septembre et de juin.

À voir certainement pour David et sa famille, qui ont tracté leur caravane de Loudéac, à une heure et demie de route, des enseignants qui partent en fonction des opportunités... météo notamment. "C'est l'avantage de la caravane, on part quand on veut dès qu'il fait beau."

"Plus de 200 réservations par rapport à l'année dernière"

Mais pour cet été, ça va donc être difficile de planter sa tente, d'investir un bungalow ou l'une des nouvelles constructions en bois en cours de construction. "On a eu un gros boom en janvier, plus de 200 réservations par rapport à l'année dernière sur un camping qui fait 235 emplacements et qui a 19 hébergements. Je n'ai pratiquement plus de places sur juillet et août en hébergement. Et pour quelqu'un qui veut venir en camping plus de quinze jours d'affilée, c'est difficile de trouver des places."

Heureusement, Christian et Claudine, habitants de Plestin-lès-Grèves à quelques minutes de route seulement et qui passent six mois de l'année au camping à Locquirec, auront déménagé la caravane pour la pleine saison. Départ prévu fin juin. Christian explique : "Je déteste les vacances scolaires avec les enfants. Quand ils sont tous là, ce n'est pas la peine. Ça me tape sur les nerfs. Je n'ai plus un âge à supporter des gosses !"