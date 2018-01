Le Ballon d'Alsace n'avait pas connu ça depuis plus de 20 ans. Le bilan du mois de décembre et des vacances de Noël est exceptionnel pour la station de ski. La neige tombée en abondance à la fin de l'automne y est pour beaucoup. Seul bémol: la tempête Eleanor du 3 janvier dernier.

Ballon d'Alsace, Sewen, France

Le mois de décembre et les vacances de noël ont été exceptionnels au Ballon d'Alsace en terme de fréquentation. " Depuis l'ouverture de la station fin novembre, Jusqu'à la fin des vacances, c’est à dire jusqu'au 7 janvier, on a comptabilisé 12 000 forfaits journée skieur" explique Jean-Marc Fontaine, le directeur du syndicat mixte du Ballon d'Alsace. "C'est déjà le tiers de ce que l'on avait comptabilisé sur toute la saison l'an dernier. C'est exceptionnel, je n'avais pas vu ça depuis plus de vingt ans".

Grâce au froid, les canons ont pu marcher régulièrement

La raison: les fortes chutes de neige, précoces, de fin novembre et le froid qui a permis aux canons à neige de tourner régulièrement. 50 000 mètres cubes de neige artificielle, ce qui, là encore, est exceptionnel. Seul bémol: la dernière semaine des vacances scolaires, marquée par le passage de la tempête Eléanor. "La station a été fermée le mercredi et une partie du jeudi et ensuite les vacanciers ont été un peu plus rares , notamment le week-end dernier" conclut Jean-Marc Fontaine.

La station reste ouverte: 8 pistes sur 10 sur le domaine alpin, la totalité du domaine de ski nordique.