Début de saison pour le melon de Cavaillon

Ils commencent à arriver sur les étals...la saison des melons de Cavaillon a débuté ! Un melon d'exception, en demande d'IGP, indication géographique protégée, produit principalement en Vaucluse et dans une partie des Bouches du Rhône, ainsi que dans quelques communes du Var. La saison dure de mi-mai jusqu'au mois de septembre et ces melons sont à retrouver non seulement en Vaucluse, dans les grandes surfaces ou chez les primeurs, mais aussi dans toute la France et dans plusieurs pays d'Europe. Léa Gérin est expéditrice en fruits et légumes chez "Gérin et fils" à Carpentras (Vaucluse),- son entreprise expédie justement des melons,- elle est aussi présidente du syndicat des maîtres melonniers et productrice de melons. "On est au tout début des premières récoltes des melons de Cavaillon, on a eu de la chaleur et du soleil, donc a un très beau melon, très bon et bien sucré ! Mais il faut encore attendre un peu pour se prononcer sur la saison, car les melons qui sont plantés actuellement vont sortir dans plusieurs mois. Donc on ne peut pas encore savoir si la récolte sera bonne, tout dépend de la météo...." Car le melon a besoin de chaleur pour pousser et avoir un bon calibre, mais la météo joue aussi un rôle sur le comportement du consommateur explique Léa Gérin. "Il faut une bonne météo pour la production et une bonne météo pour la consommation aussi ! Si il pleut, on n'a pas forcément envie de manger du melon."

Des clients au rendez-vous

En tout cas pour l'instant en Vaucluse, les premiers clients adeptes du melon sont bels et bien là. Patrick Uso est producteur de melons sur 4 hectares à Pernes-les-Fontaines (Vaucluse), il vend la majeure partie de sa production à l'entreprise Gérin et fils, l'autre partie est vendue en bord de route dans sa cabane "La cabane de Patoche" à Pernes-les-Fontaines. Depuis deux semaines, les clients affluents et se délectent des premiers melons, comme Pierre, venu en acheter. "C'est un très bon melon, on peut le manger avec du porto, du saumon, du jambon de parme, mettre un peu de poivre ou de basilic haché....pour l'apéro c'est magnifique !" Un engouement remarqué par Evelyne, la vendeuse : **"**Il est attendu le melon, bien avant qu'on commence à en vendre on nous en demandait déjà. Sur le matin ici je dois en vendre 35 environ, à 3 euros pièce." Un bon début de saison mais qui n'efface pas toutes les craintes du maraîcher Patrick Uso : "On est vachement concurrencés par le melon d'Espagne qui rentre par semi-remorques et qui n'a pas les mêmes normes, pas les mêmes contraintes et pas les mêmes tarifs." Pour l'instant, il est encore trop tôt pour dire si la saison sera bonne, Patrick Uso compte notamment sur la météo et sur les clients pour manger du melon français.