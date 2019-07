Début de saison touristique contrasté en Occitanie

Occitanie, France

Une chose est sûre : l'Occitanie, comme chaque année, est dans le trio de tête des destinations préférées des Français avec la Bretagne et PACA. 40% de ceux qui viendront chez nous en vacances séjourneront dans la famille, chez des amis ou en résidences secondaires, selon une enquête du Comité régional du tourisme d'Occitanie (CRT). Les Européens (Allemagne, Pays-Bas, Angleterre et Belgique) ne sont pas en reste : l'Occitanie fait partie de leur top 4. Eux, représentent un tiers de la clientèle.

En positif : le mondial de foot. En négatif : la canicule

Si le mois de mai a pâti de la mauvaise météo, il a été largement compensé par juin avec ses ponts, son beau temps et le mondial de football féminin à Montpellier qui a enregistré une hausse de la fréquentation de 26% si l'on en croit les comptes de l'Office de tourisme. Seul bémol : la canicule qui a touché la région à partir de la troisième semaine de juin et qui freiné les visites en journée, les activités de plein air ainsi que les sorties scolaires. "Sur le littoral, ça ne change pas fondamentalement les choses parce la mer est toujours là. En revanche, la campagne doit s'adapter en valorisant les lieux de baignade" précise Virginie Rozière présidente du CRT. Globalement, toujours selon le CRT, les professionnels interrogés se disent satisfaits de l'avant-saison.

L'Occitanie dispose du plus grand nombre d'espaces protégés de France. 40% de notre territoire est structuré par des labels de protection"- Philippe Barto, directeur-général-adjoint du CRT

Près de trois-quarts des professionnels sont optimistes et s'attendent à une "activité moyenne à bonne" pour le mois de juillet. Les employeurs prévoient de recruter un peu plus de 50.000 saisonniers, principalement pour le service, la cuisine, l’hôtellerie, l'accueil et la sécurité. Au total, on recense 96.500 emplois touristiques en Occitanie.