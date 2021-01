Début de soldes morose dans les rues du centre-ville de Laval

Ils ne sont pas très nombreux à lécher les vitrines ce mardi matin dans les rues du centre de Laval en Mayenne. Et ceux qui repartent avec une paire de chaussure neuve ou un nouveau pull, se sentent presque investis d'une mission : "On a besoin de rien, mais on est là pour soutenir les commerçants. Ils ont été fermés si longtemps, ils ont besoin de nous !"

S'adapter face au covid

C'est vrai, l'ambiance n'est pas à la fête. Le couvre-feu à 18 heures oblige les indépendants à garder leurs portes ouvertes entre midi et 14 heures. On s'organise comme on peut, par roulement entre les employés, ou en mangeant un sandwich sur le pouce. "On a bien essayé d'ouvrir plus tôt, mais les clients ne sont pas là. En semaine, ils s'organisent, mais ce sont surtout les samedis après-midis et les dimanches que nous allons voir s'il y a du monde" confient certains commerçants.

Le grand flou des ventes privées

Les soldes ont-elles encore un sens ? On se pose aussi la question dans les boutiques de Laval. "Quasiment tout le monde a organisé des ventes privées la première quinzaine de janvier." explique Dominique Mortier, de la boutique de décoration Manuella en centre-ville.

Chez nous, c'est la quinzaine des bonnes affaires et on a fait les chiffres des soldes. Les clients ont pour beaucoup déjà fait leurs achats. - Dominique

Certains militent pour un éclaircissement au sujet de ces dates de soldes, de ventes privées, d'opérations spéciale. Pour Cathy Boucher, de la boutique de lingerie Ariane, "Dans les petites boutiques, nous n'avons pas les mêmes possibilités que chez les grandes enseignes. Le gouvernement doit légiférer là-dessus, pour que les commerçants comme les consommateurs s'y retrouvent." Pour beaucoup, le début des soldes arrive trop tard. C'était pourtant le souhait d'associations de commerçants.