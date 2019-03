Début de tempête à Air Corsica ?

Ajaccio, France

Une partie des personnels navigants et commerciaux de la compagnie est aujourd'hui en colère. En cause, des conditions de travail qui se sont dégradées depuis deux ans selon leur représentant syndical qui s'exprime aujourd'hui. Christophe Oriola, représentant de la section syndicale du syndicat national du personnel navigant et commercial, estime que la compagnie doit définir précisément sa feuille de route pour les prochaines années en négociant un nouvel accord d'entreprise, le dernier étant arrivé à terme en mars 2016. Autre revendication des PNC, une grille de salaire renouvelée, ce qui ne serait plus le cas depuis 2004.

Chritsophe Oriola, représentant de la section syndicale du syndicat national du personnel navigant et commercial Copier

"Il y a vingt-quatre plots d'ancienneté avec un changement de plot qui se faisait annuellement, ce qui n'est plus acté par la direction depuis le 1er janvier car elle ne souhaite plus une augmentation annuelle [...] Aujourd'hui avec la dernière augmentation du smic par le gouvernement, une hôtesse ou un steward qui rentrait chez nous serait au plot 4 soit le smic. Aujourd'hui on ne peut pas demander à quelqu'un qui rentre dans la compagnie d'accepter un salaire qui était jusqu'à peu encore en dessous du revenu minimal pour ce qui concerne le salaire de base."

Bientôt une grève ?

Mercredi 27 février les représentants syndicaux ont rencontré Marie-Hélène Casanova Servas, conseillère territoriale Femu a Corsica et présidente du conseil de surveillance de la compagnie. Une rencontre positive selon Christophe Oriola qui a aujourd'hui le sentiment d'avoir été écouté. Cependant, l'option d'une grève n'est pas encore écartée définitivement "Dans l'immédiat il n'y a pas de préavis mais il est évidemment envisagé". Les employés attendent à présent des nouvelles de la part du directoire de la compagnie pour donner, ou non, une suite à leur mouvement.