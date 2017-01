Début des soldes d'hiver : les arnaques à éviter

Alors que les soldes d'hiver débutent ce mercredi partout en France, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Territoire-de-Belfort alerte sur les risques de fraude.

"L'arnaque la plus répandue est celle des faux rabais" affirme Leslie Arnaudon, la directrice adjointe de la DDCSPP du Territoire de Belfort : "Vous achetez un manteau à 150 euros soldé à 50%. Vous pensez faire une affaire de 75 euros. Or en réalité, il a été vendu 120 euros au départ".

En ce qui concerne les modalités d'échanges et de remboursements, lors des périodes de soldes, Leslie Arnaudon explique que les consommateurs disposent "des mêmes droits que lors des périodes hors soldes, vous avez le droit d'échanger pour un vice caché ou une erreur de la part du commerçant. En revanche si c'est une erreur de votre part (...) c'est pour votre pomme".

Si le client constate une fraude, la directrice adjointe de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Territoire-de-Belfort appelle les consommateurs "à porter plainte à la DDCSPP en donnant une photocopie du ticket de caisse, et nous ferons un contrôle".

Mais Leslie Arnaudon précise toutefois que les fraudes sont peu nombreuses dans le Territoire de Belfort : "Pour être franche, on avait mis une vague de PV il y a moins d'une dizaine d'années, mais depuis, comme Belfort est assez petit, ces gens-là ont régularisé et ne sont plus en infraction".