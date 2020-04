Début du chantier de l'hôtel haut-de-gamme à Mutigny

Plus de 16 ans après l'avènement de l'idée, le chantier du Mutigny Resort Hotel a démarré. Le complexe haut-de-gamme 4 étoiles sera situé en plein cœur du vignoble champenois, à Mutigny, dans la Marne.

Cette fois, le projet d'hôtel haut de gamme, dans le vignoble champenois, à Mutigny (Marne) entre dans le concret. Le terrain est acheté et le défrichage a commencé. La première pierre doit être posée en juin pour une ouverture en avril 2022.

Cet investissement de 25 millions d'euros porte sur un hôtel 4 étoiles de 108 chambres sur 6000 mètres carrés environ, avec un restaurant de 200 couverts, un bar-vinothèque doté d'une cave de 3500 bouteilles, 4 salles de séminaires, spa, sauna, hammam et piscine extérieure chauffée. Le projet architectural est l'oeuvre de l'agence Jouin Manku.

Le Mutigny Resort Hôtel comptera 108 chambres, spa, hammam, sauna, pisince, restaurant et bar-vinothèque - Jouin Manku

La société Mutigny Resort Hôtel se positionne sur l'oenotourisme et vise les touristes internationaux et la clientèle business. L'exploitant, le groupe hôtelier autrichien Loisium Wine & Spa Hotels, compte déjà deux établissements comparables où des constructeurs automobiles viennent lancer leurs nouveaux modèles.

La consommation de champagne à haute-valeur ajoutée naît dans les pays émergents et c'est cette clientèle qu'il faut attirer dans nos hôtels - Bernard Beaulieu, ancien maire de Mutigny

L'ancien maire de Mutigny, Bernard Beaulieu, a rêvé ce projet voilà maintenant plus de 16 ans, car l'oenotourisme est devenu un besoin au vu de la baisse des ventes de champagne. Glissements de terrain, prise en compte de la protection d'espèces de grenouilles protégées et de zones de nidification ont retardé la mise en œuvre.

Il y a des hôtels de deux ou trois étoiles, un étoile palace de 5 étoiles mais on a pas cette gamme d'hôtel de 4 étoiles. Il y a quand même un marché pour et il n'y a pas assez de réponses à la demande - Le président de Mutigny Resort Hotel, Edouard Denneulin

La région Grand-Est, le conseil départemental de la Marne, la communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne et la commune de Mutigny ont participé au financement, de même que la Caisse des Dépôts et Consignations, aux cotés des investisseurs Merimee et ARTEC Groupe.

L'hôtel emploiera 76 équivalents temps-plein et devrait générer 200 emplois indirects.