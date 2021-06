Début symbolique de la démolition du quartier Saint-Jacques de Besançon

La première pierre du quartier Saint-Jacques de Besançon, dans le Doubs, a été enlevée, mercredi 16 juin 2021. La maire, Anne Vignot a procédé elle-même à cette acte "symbolique" précédant les travaux qui devraient démarrer autour du 15 août, pour la destruction des bâtiments Saint Paul et Claude Bernard.

Il s'agit "d'ouvrir un espace public important, un espace vert qui prenne sa place le plus rapidement possible. C'est un très joli parc qui doit créer des liaisons entre la berge entre le centre-ville et du coup, envoyer un signal qui consiste à dire que c'est un quartier qui va intégrer tous les enjeux de la mixité sociale mixité et peut-être encore des activités à caractère médical mais aussi d'autres", selon Anne Vignot.

Le désamiantage du bâtiment Claude Bernard doit commencer au 15 août, les travaux du bâtiment Saint Paul devraient eux commencer mi-septembre et durer de 6 à 4 mois. Les quelques associations encore présentes vont être relocalisées. Le coût du chantier est de 365 000 euros. A terme, c'est un terrain de six hectares qui devrait devenir un espace vert, faisant le lien entre le centre-ville et les berges du Doubs.